Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η διάσημη ηθοποιός Carrie Fisher, η «Πριγκίπισσα Leia» του Star Wars.

H Aμερικανίδα ηθοποιός Carrie Fisher, η Princess Leia Organa του Star Wars ,πέθανε σήμερα σε ηλικία 60 ετών. Πριν από μερικές μέρες είχε υποστεί μια σοβαρή καρδιακή κρίση και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

O εκπρόσωπος της οικογένειας, Σάιμον Χολς, εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους της κόρης της ηθοποιού, Billie Lourd .

«Με πολύ μεγάλη θλίψη, η κόρη της Billie Lourd επιβεβαιώνει ότι η πολυαγαπημένη της μητέρα Κάρι Φίσερ απεβίωσε σήμερα στις 9 παρά πέντε το πρωί. Την αγάπησε όλος ο κόσμος και θα μας λείψει πάρα πολύ. Εκ μέρους όλης της οικογένειας θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ζεστές σκέψεις και τις προσευχές σας τις τελευταίες μέρες».

Όπως είχε γίνει γνωστό, η ηθοποιός και συγγραφέας υπέστη το οξύ καρδιακό επεισόδιο στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λος Άντζελες για το Λονδίνο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η Carrie Fisher έμεινε χωρίς σφυγμό για περίπου 15 λεπτά με έναν νοσηλευτή που ήταν στην πτήση να της κάνει μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή όλο αυτό το διάστημα.

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Σάντα Μόνικα, όπου παρέμενε στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση τα τελευταία 24ωρα.

Η Carrie Fisher έγινε γνωστή από την συμμετοχή της στις ταινίες του Star Wars ως Princess Leia Organa. Έχει παίξει στις original ταινίες του Πολέμου των Άστρων: Μια νέα ελπίδα, Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και Η επιστροφή των Τζεντάι (A new hope, The empire strikes back, The return of Jedi ), όπως και στο πρόσφατο «Star Wars: The Force Awakens», ενώ εμφανίζεται και στο Επεισόδιο VIII, το οποίο βρίσκεται στην φάση του Post Production.

Tο παρακάτω video είναι από την οντισιόν για το ρόλο στο Star Wars:

