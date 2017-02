Η κεριέρα της Rihanna σαν ηθοποιό δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, όμως δεν τα παρατάει και έτσι θα την δούμε σαν Marion Crane στην πέμπτη σεζόν του Bates Motel.

Δεν είναι είδηση ότι η pop star από τα Μπαρμπάντος φέτος έχει σκοπό να πρωθήσει την καρίερα της σαν ηθοποιό. Η Rihanna εκτός από το ρόλο της στο «Συμμορία των 8» και το «Valerian and the City of a Thousand Planets», θα συμμετέχει στον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «Bates Motel» που υποδύεται τη Marion Crane.

Πρόκειται για τον ρόλο που ερμήνευσε μοναδικά η Janet Leight στο κλασικό θρίλερ «Ψυχώ» του Alfred Hitchcock ως θύμα του κινηματογραφικού Norman Bates με τη χαρακτηριστική σκηνή μέσα στο ντους.

Ωστόσο, η εκδοχή της Marion Crane από τη Rihanna φαίνεται πως θα είναι αρκετά διαφορετική. Η πέμτη και τελευταία σεζόν του Bates Motel ξεκινάει στις 20 Φεβρουαρίου.