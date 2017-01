Η Rihanna έχει υπερδυνάμεις: Περπάτα με τακούνι στιλέτο στις σχάρες του μετρό!

Ακροβατικά ή μαγεία;

Το ότι η Rihanna είναι εκπληκτική performer, γυναικά με στυλ και γεμάτη ταλέντο το ξέραμε αυτό που δεν ξέραμε είναι πως έχει υπερδυνάμεις. Γιατί να περπατάς με ψηλοτάκουνα στιλέτο πάνω από τις σχάρες του μετρό της Νέας Υόρκης περί υπερδύναμης πρόκειται.

I just wanna know …. HOOOOWWW?!!!!!!!!!!!!?????! pic.twitter.com/8DrGcFsBBl — Anubis (@channneeell) April 3, 2016

Η RiRi περπατάει με τόση άνεση που σε κάνει να απορεί και να λες είναι δυνατόν;

How tf does Rihanna do it everytime pic.twitter.com/6QZmVCyoAB — Dory (@Dory) August 30, 2016

This is quite stressful to look at. How does she do it?! pic.twitter.com/3BdszIx50m — nancy (@nancymcguigs) August 1, 2016

Το πως τα καταφέρνει δε το ξέρουμε πάντως είναι σίγουρα κάτι το εκπληκτικό.

Jesus could walk on water and Rihanna can walk on grates with heels, I see no differences. pic.twitter.com/vfK2mssyGQ — ️ (@slayrenz) July 11, 2015

HOW DOES SHE DO THAT pic.twitter.com/lN8i6wSCr2 — FREDDY (@FreddyAmazin) April 3, 2016

Μόνο ένα πράγμα είναι σίγουρο η Rihanna είναι μαγευτική και έχει κατακτήσει τον κόσμο περπατώντας με ένα τακούνι 15 ή ίσως 20 εκατοστών! Η βασίλισσα των ψηλοτάκουνων.

Ας δούμε όλη την υπερφυσική της δύναμη στο βίντεο του «Sledgehammer» (και όχι σε αυτό δε φοράει ψηλοτάκουνα):

