Τα BRIT Awards, τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Ομοσπονδίας, θα διεξαχθούν για 37η φορά στα χρονικά.

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, μερικοί από τους διασημότερους καλλιτέχνες τόσο της βρετανικής όσο και της διεθνούς μουσικής σκηνής θα παρευρεθούν στην εντυπωσιακή «The O2 Arena» του Λονδίνου για να παρακολουθήσουν τη βράβευση των καλύτερων, αλλά και μία σειρά από εκρηκτικές εμφανίσεις.

Πρώτος και καλύτερος είναι ο Robbie Williams, ο κορυφαίος πολυνίκης στην ιστορία των βρετανικών βραβείων, ο οποίος επανέρχεται στη σκηνή των BRIT Awards μετά από τέσσερα χρόνια, έχοντας παραλάβει προηγουμένως το φημισμένο «Brits Icon Award».

Οι υπόλοιποι – ήδη γνωστοί – καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής είναι οι Little Mix, η Emeli Sandé και οι The 1975.

Το πλουραλιστικό στοιχείο των υποψηφιοτήτων δεν αφήνει περιθώρια για φαβορί.

Συν τοις άλλοις, μία κατηγορία θα κριθεί εν μέρει από την απόφαση που θα λάβει το κοινό έπειτα από την αντίστοιχη ψηφοφορία. Οι χρήστες του διαδικτύου καλούνται να ψηφίσουν το Καλύτερο Video από Βρετανό καλλιτέχνη και να συμβάλλουν στην ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα διεκδικήσει το βραβείο.

Η λίστα των προτεινόμενων απαρτίζεται από δημοφιλή ονόματα όπως οι Adele, Rihanna, Coldplay, One Direction και άλλοι:

Ειδικότερα, η ψηφοφορία πραγματοποιείται μέσω Twitter στην ιστοσελίδα των BRIT Awards, αποτελούμενη από δύο στάδια.



Το πρώτο σκέλος καταρτίζεται από πέντε γύρους, όπου κάθε Παρασκευή – έπειτα από το πέρας κάθε φάσης – θα αποκλείεται η υποψηφιότητα με τις λιγότερες ψήφους έως ότου διαμορφωθεί η οριστική πεντάδα.

I voted for Send My Love (To Your New Lover) by @adele for British Video at the #BRITs 2017 https://t.co/QwyZLUVSEX #BRITVIDADELE

— Hit Channel (@HitChannel) January 22, 2017