Πως θα ακούγονταν στα ’80s σύγχρονές pop επιτυχίες;

Από τη Rihanna μέχρι τον Justin Bieber!

Ακόμα και αν δε ζήσατε στη δεκαετία του 1980, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν μια καταπληκτική δεκαετία. Νέον φώτα, funky μουσική και φουντωτά μαλλιά. Έχετε φανταστεί πως θα ακούγονταν εκείνη την εποχή τα pop hit’s του σήμερα;

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας το «This Is What You Came For» του Calvin Harris & Rihanna, το «Into You» της Ariana Grande, το «Sledgehammer» των Fifth Harmony το «What Do You Mean» του Justin Bieber και άλλα μοντέρνα τραγούδια της pop αποκτούν ’80s ήχο και το αποτέλεσμα είναι επικό.

Ακούστε τα:

Calvin Harris & Rihanna – This Is What You Came For

Ariana Grande – Into You

Justin Bieber – What Do You Mean

Fifth Harmony – Sledgehammer

Katy Perry – Firework

Ariana Grande – Focus

Justin Bieber – Baby

Zara Larsson & MNEK – Never Forget You

Maroon 5 – Sugar

