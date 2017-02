Ο DJ Ravin της σειράς «Buddha Bar» ανέλαβε να δημιουργήσει το remix για το «Ani Kuni» του Pink Noisy.

Ο Pink Noisy (κατά κόσμον Γιώργος Καρτσάκης) είναι ο πρώτος Έλληνας παραγωγός που κατάφερε να υπογράψει παγκόσμιο συμβόλαιο με τo μεγαλύτερο dance label του πλανήτη, την Ultra Records, για το «Mestral».

Επιπλέον, δύο από τα κορυφαία του remake («Tango To Evora» και «Litanie Des Saints» με τον Consoul Trainin ) φιλοξενήθηκαν στις πολύ γνωστές συλλογές «Buddha Bar», που σημείωσαν εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Οι πρόσφατες κυκλοφορίες του («Come Alive» με τη Νο1 τραγουδίστρια της Ρουμανίας Andreea Banica και «I Want More» με τη DJ Μαρία Αντωνά) κυκλοφόρησαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και γνώρισαν επιτυχία σε club και ραδιόφωνα.

Η πρόσφατη διασκευή του «Summer Jam» με τη φωνή του Reckless ήταν ένα από τα club anthems του καλοκαιριού.

Το «Ani Kuni» είναι ένα διαφορετικό τραγούδι που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική και τα ethnic στοιχεία, βασίζεται σε μια παραδοσιακή ινδιάνικη μελωδία ενώ η συμμετοχή της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου δίνει ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα.

Λίγους μήνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του «Ani Kuni» γνωρίζουμε το remix που επιμελήθηκε ο DJ Ravin, ένας από τους δημιουργούς της διάσημης σειράς συλλογών του «Buddha Bar».

Κυκλοφορεί από τη Feelgood Records.