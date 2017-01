O Geoff Nicholls, κιμπορντίστας των Black Sabbath, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 68 ετών από καρκίνο του πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Tony Iommi, στο Facebook.

«Είμαι πολύ λυπημένος από την είδηση του θανάτου ενός από τους πιο αγαπημένους και κοντινούς μου φίλους, του Geoff Nicholls. Έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα και έχασε τη μάχη το πρωί σήμερα» έγραψε ο Iommi.

I'm so saddened to hear the loss of one of my dearest and closest friends Geoff Nicholls.

Ο Ozzy Osbourne, τραγουδιστής των Black Sabbath, εξέφρασε στο Twitter τη λύπη του για τον θάνατο του «μεγάλου φίλου» του.

Geoff Nicholls was a great friend of mine for a long time. He will be greatly missed. I'm very saddened at the news.

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 28, 2017