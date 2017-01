HOT ZONE!

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της. Το «Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι» έρχεται τον Φεβρουάριο στις αίθουσες και επιτέλους θα μάθουμε πως θα έχει εξελιχθεί η σκοτεινή σχέση μεταξύ της Anastasia Steele και του Christian Grey.

Αλλά πριν το μάθουμε έρχεται ο Jamie Dornan να μας κάνει spoiler και να μας πει μερικά πράματα για τη νέα ταινία.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο Cosmopolitan, έκανε ένα μικρό spoiler για το επόμενο κεφάλαιο!

«Υπάρχουν τόσες πολλές πτυχές του Christian Grey που στην πρώτη ταινία που δεν έχουμε δει, ήταν πάντα τόσο πεισματάρης. Αλλά για την Ana είναι πρόθυμος να κάνει αλλαγές και αυτό θα είναι πολύ προφανές στο «Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι». Θα τον κάνει έναν καλύτερο άνθρωπο».

Διαβάζοντας τα λόγια του Jamie, φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένουμε έναν Christian Grey πιο γλυκό και ευαίσθητο, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί και στη δεύτερη ταινία θα δούμε κάποιες πραγματικά HOT σκηνές.

«Θα υπάρξουν περισσότερες από μια ερωτική σκηνή στο ντους. Το να κάνεις μια ερωτική σκηνή είναι πάντα παράξενο, ειδικά αν αρχίζει φορώντας τα τα ρούχα σου μέσα στο ντους.»

Ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο ντους!

Περιμένοντας την πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου, αλλά και την κυκλοφορία του soundtrack στις 31 Ιανουαρίου, ας θυμηθούμε το υπέροχο «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding.