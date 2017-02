Όπως είπε ο Ringo Starr μέσω του Twitter του, φαίνεται ότι ο πρώην ντράμερ των Beatles επέστρεψε στο στούντιο μαζί με τον παλιό bandmate του Paul McCartney.

Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε αργότερα από το γραφείο Τύπου του Starr στο Billboard, είχε σχολιαστεί στο μέσο κοινονικής δυκτίωσης από τον ίδιο το Ringo: «Ευχαριστώ που ήρθες και έπαιξες μεγάλο μπάσο. Σ ‘αγαπώ φίλε μου, peace and love.»

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

Είναι επίσημο, λοιπόν, ότι οι δύο πρώην Beatles βρέθηκαν για μια ακόμα φορά για να συνεργαστούν σε ένα άλμπουμ του Ringo. Το είχαν ξανακάνει το 2010 όταν ο McCartney είχε παίξει μπάσο στο «Peace Dream» και είχε τραγούδησε στο «Walk With You» του δίσκου «Y Not».

Ο Paul McCartney όμως δεν είναι ο μόνος ροκ θρύλος που βρέθηκε με τον Ringo Starr στο στούντιο. Και ο θρυλικός κιθαρίστας των Eagles, Joe Walsh, πέρασε να τους δει, αν και δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ήταν μια απλή επίσκεψη ή αν θα πάρει μέρος στις ηχογραφήσεις.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017