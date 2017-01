Τις τελευταίες εβδομάδες δεν σταματήσαμε ν’ ακούμε το “I Don’t Wanna Live Forever”, τραγούδι συνεργασίας μεταξύ του Zayn Malik και της Taylor Swift και σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το επίσημο clip του τραγουδιού.

Χθες, ο Βρετανός τραγουδιστής φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι ένω βρισκόταν στα γυρίσματα του βίντεο του τραγουδιού που θα είναι το soundtrack για την ταινία «Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι». Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα στο St Pancras Hotel, στο Λονδίνο και οι fan είχαν μαζευτεί και περίμεναν για ώρες κοντά στο ξενοδοχείο για να χαιρετήσουν τον Zayn.

Zayn and Taylor Swift shot the music video for "I Don't Wanna Live Forever" today in London. pic.twitter.com/VsNnkwMqEQ

— Music News & Facts (@musicnews_facts) January 8, 2017