Η Lauren Jauregui αφήνει για λίγό τις Fifth Harmony… για να δανείσει τη φωνή της στο νέο single του Steve Aoki!

Η Lauren Jauregui είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο δραστήριες νέες celebrities και δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες όταν της εμφανιστούν. Η τραγουδίστρια των Fifth Harmony, μετά το «Back To Me» με την Mariah Hill έχει έτοιμη μια ακόμα συνεργασία.

Η νεαρή 20χρονη θα δώσει τη φωνή της στο επόμενο single του κορυφαίου EDM καλλιτέχνη Steve Aoki, όπως ανακοινώσαν οι δύο τους πριν από λίγο ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες στο instagram από το στούντιο.

So excited😍 @steveaoki A post shared by laurenjauregui (@laurenjauregui) on Feb 15, 2017 at 9:11am PST

🔥🔥🔥 @laurenjauregui A post shared by Steve Aoki (@steveaoki) on Feb 15, 2017 at 8:54am PST

Ο DJ και παραγωγός Steve Aoki στο τελευταίο του κομμάτι «Just Hold On», συνεργάστηκε με τον πρώην One Direction, Louis Tomlinson, στο σόλο ντεμπούτο του μακριά από τη boyband. Το τραγούδι μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να φτάσει στη θέση 52 του Billboard Hot 100 και τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα στο Αγγλικό Official Singles Chart.

Προφανώς ο Steve θέλει να ξανασυνεργαστεί με ένα νέο ταλέντο της pop και αυτή τη φορά αποφάσισε να στηριχθεί στο ταλέντο της Jauregui. Η Lauren είναι ενθουσιασμένη με τη συνεργασία, ενώ με τον Aoki να γράφει πως «Μεγάλα πράγματα έρχονται», απλά ανυπομονούμε…