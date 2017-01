Ακούστε το ακυκλοφόρητο «Try My Best»

Μπορεί να είναι ο πιο δημοφιλής τραγουδιστής αυτή τη στιγμή, να γέμησε τη Madison Square Garden, αλλά ο Shawn Mendes παραμένει παραμένει πάντα προσγειωμένος και πάντα κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Rocking the dad cap today #mydaddoesntwearcaps #mostdadsdothough #thatsasquintnotawink A photo posted by Shawn Mendes (@shawnmendes) on Jan 8, 2017 at 3:36pm PST

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Καναδός τραγουδιστής (που τραγούδησε μαζί με τον Niall Horan στους ήχους του «Mercy»), πήγε στο γάμο του κολλητού του Matt. Ο Shawn έκανε ένα θαυμάσιο δώρο στο ζευγάρι τραγουδώντας το νέο του ακυκλοφόρητο τραγούδι «Try My Best», που έγραψε παρέα με τον Matt. Το ζευγάρι χόρεψε στο ρυθμό του τραγούδι που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση.

Ο Shawn αποκάλυψε επίσης ότι οι στίχοι του «Try My Best» γεννίθηκαν από ένα ρομαντικό γράμμα που ο Matt έγραψε στη καλή του, Catherine.

Loading...