Ο Roger Waters ήταν από τους πιο ενεργούς καλλιτέχνες στις διαδηλώσεις κατά του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και μεταξύ της ανακοίνωσης του νέου άλμπουμ και μια επανένωση των Pink Floyd, δεν έχασε την ευκαιρία για μια τελευταία επίθεση.

Μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών που ύψωσαν τη φωνή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της προπαγάνδας πριν και μετά την εκλογή του Donald Trump, ήταν και ο Roger Waters, ο πρώην μπασίστας και leader των Pink Floyd.

Θυμηθείτε την εμφάνισή του στο Desert Trip, όταν κατά την διάρκεια της εμφάνισής του με το Pigs των Pink Floyd, στην οθόνη εμφανίζονταν εικόνες που ζωγράφιζαν τον Trump με τον πιο σκληρό τρόπο, ενώ στο παρασκήνιο έτρεχαν μηνύματα όπως «γουρούνι, ψεύτης, κλέφτης, ξενοφοβικός, ρατσιστικής, ψεύτης».

Ωστόσο, οι προσβολές με τις οποίες ο πρώην Floyd έχει αποφασίσει να αμφισβητήσει το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει, διότι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Victoria & Albert Museum για το The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains, ο ίδιος ο Waters αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να παίξει το The Wall των Pink Floyd μπροστά από το περίφημο τοίχο που ο Donald Trump σκοπεύει να κατασκευάσει μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ.

«Το The Wall είναι πολύ επίκαιρο, ειδικά τώρα με τον Trump, οι δηλώσεις του για τείχη και την ικανότητά του να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εχθρότητα μεταξύ των διαφορετικών φυλών και θρησκειών, – δήλωσε ο Waters – το The Wall μιλά για το πως μπορεί βλαβερό να είναι να καταστευάζεις τούχους τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα επίπεδα», πρόσθεσε ο πρώην Floyd. «Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι σε αυτές τις ακραίες δεξιές πολιτικές. Οι αποχετεύσεις είναι γεμάτες από άπληστους ανθρώπους εξουσίας και η μουσική πρέπει εκφράσει μια μορφή διαμαρτυρίας».

Ο καλλιτέχνης, επίσης, με τον πρώην συνάδελφό του Nick Mason μίλησε για την πιθανότητα μιας επανένωσης των Pink Floyd, ενώ επιβεβαιώσει το νέο σόλο άλμπουμ του, με τίτλο «Is this the life we really want?», ήρθαν μέσω του Facebook του ίδιου. Το άλμπουμ, το τέταρτο σόλο του Waters, πραγματοποιήθηκε στο στούντιο με τον Nigel Godrich, τον θρυλικό παραγωγό των Radiohead.