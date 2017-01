Ο Paul Weller υπογράφει το soundtrack της ταινίας Jawbone (tracklist)

Ο Paul Weller υπογράφει το soundtrack του Jawbone

Ο Paul Weller σύνθεσε το soundtrack του Jawbone, ένα boxing drama που αφηγείται την ιστορία του πρώην πρωτοπυγμάχου στις νεαρές ηλικίες, Jimmy McCabe (παίζει ο Johnny Harris), που ενήλικος και αποτυχημένος πια, αναζητά απεγνωσμένα να βρει την ελπίδα, κάνοντας μόνιμα τις πιο λανθασμένες επιλογές. Επιστρέφοντας απογοητευμένος στο γυμναστήριο που έκανε τα πρώτα του βήματα, θα βρει ζωντανή την μοναδική οικογένεια που του έχει απομείνει, εκείνη των παλιών του συναθλητών, του προπονητή Μπιλ, του κόουτς Έντι…

Το soundtrack, Jawbone: Music From The Film, θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου, μία εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκηνοθέτης του film είναι ο Thomas Napper.

Το The Ballad Of Jimmy McCabe είναι το πρώτο κομμάτι και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω. Αξίζει να αναφερθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός συνθέτει μουσική για film.

Το «Jawbone: Music From The Film» έχει διάρκεια 36 λεπτών και περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια:

01. Jimmy/Blackout

02. The Ballad Of Jimmy McCabe

03. Jawbone

04. Bottle

05. Jawbone Training

06. Man On Fire

07. End Fight Sequence