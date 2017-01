Ο Justin Bieber αλλάζει εμφάνιση! Δείτε το νέο του κούρεμα

Όταν πρόκειται για επιτυχίες στα chart και αλλαγή look ο Justin Bieber είναι πρώτος. Ο Καναδός popstar τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αρκετές φορές κούρεμά και στυλ και σίγουρα δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα.

Χθες το απόγευμα, ο Justin Bieber εντοπίστηκε από τους παπαράτσι στο κέντρο του Λος Άντζελες με τον τραγουδιστή του «What Do You Mean?» να έχει ένα νέο κούρεμα. Αυτή τη φορά ο Justin σχεδόν τα ξύρισε.

Δείτε φωτογραφίες.

(3) More photos of Justin Bieber spotted out in Los Angeles, California today. (January 23) pic.twitter.com/6GREgNluSp

— JustinBieberCrew.com (@JBCrewdotcom) January 23, 2017