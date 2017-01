Η επιτυχία του Ed!

Το 2017 μόλις ξεκίνησε, αλλά ο Ed Sheeran έκανε ήδη το πρώτο του ρεκόρ ξεπερνώντας τους One Direction.

Τα δύο νέα του singles που κυκλοφόρησε στις 6 Ιανουαρίου στο iTunes και Spotify, έσπασαν το ρεκόρ των One Direction, ξεπερνώντας σε ένα 24ωρο τα streaming του «Drag Me Down», που τον Αύγουστο του 2015 είχε ακουστεί από περισσότερα από 4 εκατομμύρια ακροατές.

Το «Castle On The Hill» και το «Shape Of You» άγγιξαν τα 6 εκατομμύρια streaming το καθένα μέσα σε 24 ώρες και έφτασνα τα 25 εκατομμύρια συνολικά μετά από μόνο δύο 24ωρα.

Μια πραγματική επιτυχία για τον Βρετανό καλλιτέχνη!

