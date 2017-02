Η Selena Gomez (το νέο αμόρε του The Weeknd) και ο Charlie Puth συνεργάστηκαν στο υπέροχο «We Don’t Talk Anymore» και από το ντουέτο ίσως γεννήθηκε κάτι μεταξύ τους.

Ο Charlie αυτές τις μέρες έγραψε μερικά tweets, όπου αποκάλυψε ότι κατέστρεψε τη σχέση του με μια κοπέλα, στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια τραγουδίστρια. Ο Αμερικανός ποπ σταρ δεν ανέφερε ονόματα, οι fan τους ωστόσο, δεν έχουν αμφιβολίες και είναι πεπεισμένοι ότι το μυστηριώδες κορίτσι είναι η Selena!

«Μου πήρε λίγο να το παραδεχτώ, αλλά τα έκανα πραγματικά μαντάρα με αυτό το κορίτσι.»

@charlieputh Selena has you, Niall,The. Weeknd and Justin WHIPPED

— Marta (@MArtaa678) January 28, 2017