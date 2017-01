Μια ευχάριστη είδηση!

Τρία χρόνια μετά το τελευταίο του άλμπουμ (ναι το «Motion» κυκλοφόρησε το 2014), ο Calvin Harris είναι έτοιμος να επιστρέψει το 2017 με δέκα νέα τραγούδια.

Ξεχάστε τα «My Way» και το «This Is What You Came For» με τη Rihanna, γιατί ο Calvin Harris έχει ήδη προγραμματιστεί μεγάλα πράγματα για τους επόμενους μήνες.

Ο Σκοτσέζος DJ όταν ρωτήθηκε από έναν φαν για το πόσα τραγούδια θα κυκλοφορήσει το 2017, απάντησε ότι θα κυκλοφορήσει 10 singles.

@CalvinHarris any new upcoming tracks this year? — Khant Thu (@khantthu27) January 23, 2017

Ανυπομονούμε… Εσύ;