Η λίστα των έργων του «New Year’s Concert 2017»

Franz Lehár: Nechledil Marsch aus der Operette Wiener Frauen*

(March από την οπερέτα Wiener Frauen)



Émile Waldteufel: Les Patineurs (The Skaters). Walzer, op. 183*



Johann Strauß II: ‘S gibt nur a Kaiserstadt, ‘s gibt nur a Wien

(There’s Only One Imperial City, There’s Only One Vienna). Polka, op. 291



Josef Strauß: Winterlust (Winter Joy). Polka (schnell), op. 121



Johann Strauß II

Mephistos Höllenrufe (Mephisto’s Calls from Hell). Walzer, op. 101

So ängstlich sind wir nicht! (We’re Not That Worried!). Schnell-Polka, op. 413

Franz von Suppé: Ouvertüre zu Pique Dame (Pique Dame Overture)*



Carl Michael Ziehrer: Hereinspaziert! Aus der Operette „Der Schätzmeister“,

(Step Right Up! από την οπερέτα Der Schätzmeister). Walzer, op. 518



Otto Nicolai: „Mondaufgang“ aus der Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ *

(Moonrise από την όπερα Die lustigen Weiber von Windsor)

Johann Strauß II

Pepita-Polka, op. 138*

Rotunde-Quadrille, op. 360*

Die Extravaganten. Walzer, op. 205 *

Johann Strauß I: Indianer-Galopp. op. 111

Josef Strauß: Die Nasswalderin (The Girl from Nasswald). Polka mazur, op. 267

Johann Strauß II

Auf zum Tanze! (Let’s Dance!) Polka schnell, op. 436*

Tausend und eine Nacht. Walzer nach Motiven der Operette «Indigo»

(One Thousand and One Nights. Waltzes έπειτα από θέματα από την οπερέτα Indigo)

Tik-Tak. Polka schnell, op. 365

* Πρώτη εκτέλεση σε Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Βιέννης.