Το «Show Me The World» με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Ασλανίδου παίρνει παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «Βεργίνα».

«SHOW ME the world» με τη Μελίνα Ασλανίδου

Παράταση έως την 21η Ιανουαρίου 2017

Sold out όλες οι παραστάσεις του «Show Me The World» στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino στη Θεσσαλονίκη! Το κοινό αγκάλιασε την υπέρλαμπρη αυτή παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστεί η Μελίνα Ασλανίδου με όλα τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί και έτσι δόθηκε παράταση με καταληκτική ημερομηνία το Σάββατο 21 Ιανουαρίου!

Στη φαντασμαγορική sold out πρεμιέρα της μουσικής υπερπαραγωγής “Show me the world” η Μελίνα, στο ρόλο μιας μεγάλης σταρ, με τη βοήθεια του «ιμπρεσάριου» της Μιχάλη Μαρίνου κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο όπου συναντά τον Παναγιώτη Πετράκη και την Εύη Σιαμαντά που την ξεναγούν στις μουσικές και στις σκηνές που συναντά κανείς στις μεγαλύτερες μουσικές μητροπόλεις του κόσμου.

Λονδίνο, Μαδρίτη, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Ρώμη, είναι οι σταθμοί αυτής της φαντασιακής «περιοδείας» με τα τραγούδια, τις χορογραφίες και τα εντυπωσιακά κουστούμια να πλημμυρίζουν την σκηνή με ήχους, χρώματα και συναισθήματα.

Η Μελίνα όμως, στο τέλος του ταξιδιού επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, εδώ που την «φωνάζουνε με το μικρό της» και στο Θέατρο Βεργίνα, στο καλύτερο κοινό του κόσμου, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ένα κοινό που ξέρει να διασκεδάζει και το αποδεικνύει με ένα δυναμικό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής σκηνής και της προσωπικής της δισκογραφίας!

Η μαγεία της μουσικής! Το μεγαλείο των εντυπωσιακών χορογραφιών, κουστουμιών & σκηνικών, στο Θέατρο Βεργίνα που υποδέχτηκε τη Μελίνα Ασλανίδου και δημιούργησε την μουσική υπερπαραγωγή της χρονιάς!

Αυτό είναι το “Show me the world” που όλοι πρέπει να ζήσετε!

Πληροφορίες Κείμενα-Σκηνοθεσία: Πάνος Αμαραντίδης

Χορογραφίες: Σοφία Σπυράτου

Ενορχήστρωση: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Thessaloniki.

05, 06, 07 – 13, 14 και 20, 21 Ιανουαρίου @ 21:45 Τιμή: από 15€

Συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο Καζίνο και ένα ποτό.

Πληροφορίες στο 2310 491 234. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το καζίνο (όλο το 24ωρο), τα καταστήματα Public, Seven Spots & Media Markt και διαδικτυακά από το το www.viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών.

Απαραίτητη η εγγραφή στο καζίνο με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

