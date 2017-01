Η Janet Jackson (η οποία τον περασμένο Ιανουάριο έχει ομολογήσει ότι έχει σοβαρά προβλήματα υγείας) έγινε μαμά. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια γεννήσει το πρώτο της παιδί, τον Eissa Al Mana.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός της τραγουδίστριας στο περιοδικό People: «Η Janet Jackson και ο σύζυγός της Wissam Al Mana είναι ενθουσιασμένοι από την υποδοχή στον κόσμο του γιου τους Eissa Al Mana. Η Janet είχε μια γέννα χωρίς δυσκολίες και ξεκουράζεται.»

Congratulations to @JanetJackson and husband Wissam Al Mana, who welcomed their first child today.https://t.co/2ygCQR1DIA

— Twitter Moments (@TwitterMoments) January 3, 2017