Το συναυλιακό ραντεβού με τους Έλληνες ανανεώνει η LP.

Η LP θα επανέλθει σε ελληνικό έδαφος το προσεχές καλοκαίρι.

Η επιτυχία – φρενίτιδα με τίτλο «Lost On You» αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό και ραδιοφωνικό φαινόμενο της προηγούμενης χρονιάς. Η μυστήρια Laura Pergolizzi εμφανίστηκε αίφνης στην ελληνική πραγματικότητα, εγκλωβίζοντας τους ακροατές στον ιδιαίτερο ρυθμό του «Lost On You», για να πραγματοποιήσει την παρθενική γνωριμία μαζί τους.

Έχοντας διανύσει τον πρωτόγνωρο αριθμό των 31(!) συνεχόμενων εβδομάδων στην κορυφή τους διεθνούς Airplay Chart στη χώρα μας και 18 εβδομάδων στο Νο1 της μικτής κατάταξης κι ενώ είχε την πρωτοκαθεδρία σε πάσης φύσεως charts (iTunes, Shazam κ.ά.), η LP τραγούδησε για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό σε δύο μοναδικές συναυλίες που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε Αθήνα (Τεχνόπολη) και Θεσσαλονίκη (Μύλος).

Ο απόηχος της ορμητικής εισβολής της στα τοπικά μουσικά δρώμενα δεν ξεθυμαίνει, καθώς μαζί με το «Lost On You» έχουμε εντάξει στις μουσικές μας συνήθειες και το «Other People».

Η εκκεντρική περσόνα της LP ανανεώνει το ραντεβού με τους Έλληνες ώστε να επαναληφθεί η αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Στις 12 Ιουλίου 2017 και ημέρα Τετάρτη θα ανταμώσουμε ξανά με την πολυδιάστατη Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα στον ίδιο χώρο, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Εισιτήρια Early Birds: 23€

Προπώληση: 26€

Ταμείο: 29€

Μην το χάσετε:

Παρακολουθήστε τα δύο νέα video clip της LP