Οι Little Mix, η Emeli Sandé και οι The 1975 θα είναι οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν ζωντανά στα προσεχή BRIT Awards.

Λίγες ώρες προτού δημοσιευθούν οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards, γίνονται γνωστοί οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

Τα ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας θα διοργανωθούν για 37η φορά στην ιστορία τους την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στο «The Ο2 Arena» του Λονδίνου.

Αναμένοντας την ανακοίνωση των προτεινόμενων προς βράβευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε «ζωντανή» τηλεοπτική μετάδοση το βράδυ του Σαββάτου 14 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος των BRIT Awards, Jason Iley, αναφέρει:

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε τρεις από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στα BRITs. Δεν έχουν πουλήσει μόνο εκατομμύρια δίσκων αλλά είναι απίστευτοι καλλιτέχνες που φημίζονται για τις αξιομνημόνευτες εμφανίσεις τους. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι να τους καλωσορίζουμε στη σκηνή των BRITs.»

Little Mix

Το γκρουπ των Little Mix συνεχίζει δυναμικά ακολουθώντας τις εκπληκτικές επιδόσεις του τον προηγούμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου των περισσότερων από 300.000 εισιτηρίων που πούλησαν, στη μεγαλύτερη περιοδεία του 2016.

Το τέταρτο άλμπουμ των Little Mix με τίτλο «Glory Days» έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts, παραμένοντας εκεί για τις προηγούμενες πέντε εβδομάδες.

Πρόκειται για τις υψηλότερες πωλήσεις κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας για ένα γυναικείο συγκρότημα του Ηνωμένου Βασίλειου από την εποχή των Spice Girls και το 1997.

Emeli Sandé

Η Emeli Sandé επιστρέφει στη σκηνή των BRIT Awards για πρώτη φορά έπειτα το 2013 και τα δύο βραβεία που της απονεμήθηκαν τότε.

Ο παρθενικός δίσκος του με τίτλο «Our Version Of Events» που κυκλοφόρησε το 2012 είχε κυριαρχήσει στα BRIT Awards του 2013.

Εκείνο το έτος, η Emeli Sandé δεν είχε κερδίσει μόνο το βραβείο για την Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνιδα, αλλά και το πολυπόθητο βραβείο του Βρετανικού Άλμπουμ της Χρονιάς. Το «Our Version Of Events» κατέρριψε τα ρεκόρ στα charts, παραμένοντας μία από τις εμπορικότερες δουλειές της δεκαετίας αυτής στη Μεγάλη Βρετανία.

Πριν λίγο καιρό, η Emeli Sandé κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Long Live The Angels», το οποίο σημείωσε το καλύτερο ντεμπούτο πωλήσεων από Βρετανίδα καλλιτέχνιδα κατά το 2016.

The 1975

Οι The 1975 θα ανέβουν στη σκηνή των BRITs για πρώτη φορά, παρόλο που δεν τους είναι άγνωστος ο χώρος του «The O2 Arena», όπου εμφανίστηκαν πρόσφατα.

Τα τελευταία χρόνια το τετραμελές συγκρότημα έχει καθιερωθεί ως μία αδιαμφισβήτητη δύναμη. Μετά το Νο1 πρώτο τους άλμπουμ, οι 1975 επανήλθαν το 2016 με τη δεύτερη δουλειά τους «I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so of unaware of it» που επίσης έφτασε στην πρώτη θέση των κατατάξεων.

Από ώρα σε ώρα

Όπως αναφέρθηκε, οι υποψηφιότητες για τα 37α αναμένεται να γίνουν γνωστές στο κοινό από ώρα σε ώρα. Η ανακοίνωση θα γίνει σε μία ειδική – για το σκοπό αυτό – εκπομπή, όπου θα εμφανιστούν live ο Graig David, οι Christine and the Queens, ο Calum Scott και ο Rag’n’Bone Man.

