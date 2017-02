Άφησε τους πάντες άφωνους!

Η Lady Gaga στο Super Bowl ήταν πραγματικά ΕΚ-ΠΛΗ-ΚΤΙ-ΚΗ, μαγεύοντας όλους όσους παρακολούθησαν το Halftime Show.

Η εμφάνισή της Gaga άρεσε πολύ στο κοινό και τα σχόλια από διάσημους και μη στα social το αποδεικνύουν.

Ανάμεσα στις πολλές διασημότητες που σχολίασαν την εμφάνιση της Lady Gaga ήταν η Hillary Clinton και η Katy Perry, αλλά και η Ivanka Trump, κόρη του Donald Trump, που η Germanotta έχει επικρίνει έντονα καθ ‘όλη την προεκλογική εκστρατεία.

Δείτε τα διθυραμβικά tweets:

.@ladygaga was awesome! Like how she said hi mom hi dad #SB51 — Zac Efron (@ZacEfron) February 6, 2017

I'm gagging over @ladygaga and her halftime show. She was everything. Creative and fearless and inclusive. Loved. — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) February 6, 2017

.@ladygaga Lady…the most super thing about the Super Bowl was you….just amazing! — Tony Bennett (@itstonybennett) February 6, 2017

YES Gaga!! — christine teigen (@chrissyteigen) February 6, 2017

I want jumping gifs stat! Bravo @ladygaga 🙌🏻 — KATY PERRY (@katyperry) February 6, 2017

I'm one of 100 million #SuperBowl fans that just went #Gaga for the Lady, & her message to all of us. https://t.co/8AoNqjwr1b — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 6, 2017