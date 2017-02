Ο έρωτας με έρωτα περνά και το ίδιο ισχύει και για τους stars. Η Lady Gaga άφησε πίσω τον χωρισμό της με τον Taylor Kinney και δεν είναι πια μόνη. Από το ET μέχρι το People Magazine, όλα τα Αμερικάνικα ΜΜΕ είναι σίγουρα πως η miss Germanotta είναι ξανά ερωτευμένη.

Φαίνεται ότι η Mother Monster βγαίνει με τον διάσημο πράκτορα ταλέντων Christian Carino, οι δύο ήταν επίσης εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι σε πιο στογρικές στιγμές. Στην φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν βλέπουμε τον Christian να αγκαλιάζει και φιλιά τρυφερά την Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Δείιτε:

According to PEOPLE and US Weekly, Lady Gaga is dating with talent agent Christian Carino pic.twitter.com/s8qiOotlxx

The man who's been spotted with Lady Gaga in the last days is Christian Carino. pic.twitter.com/UQV1sna6zu

— Andrés | Lady Gaga (@slayjoannex) February 9, 2017