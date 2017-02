Η Lady Gaga είναι και πάλι έτοιμη να γυρίσει τον κόσμο!

Little monsters, ετοιμαστήτε, η Lady Gaga μόλις ανακοίνωσε και επίσημα τη Joanne world tour.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη περιοδεία της μετά την εκπληκτική εμφάνισή της στο Half Time Show του Super Bowl την Κυριακή το βράδυ. Η Joanne world tour θα είναι η πρώτη σωστή περιοδεία της Gaga, μετά το Cheek to Cheek Tour με τον Tony Bennett το 2014 και 2015.

Η περιοδεία υποστηρίζει τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Gaga, «Joanne» – πρώτη σόλο προσπάθειά της από το 2013 και το artpop – το οποίο γέννησε δύο single “Million Reasons” και “Perfect Illusion” και πούλησε σχεδόν 1 εκατομμύριο αντίτυοα παγκοσμίως σε μόλις τρεις μήνες.

H Lady Gaga σε πρόσφατη συνέντευξή της σε ραδιόφωνο του Λας Βέγκας είχε αποκαλύψει ότι θα κάνει μια νέα περιοδεία και πως σύντομα θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες.

«Φυσικά θα υπάρξει μια περιοδεία, αυτό είναι σίγουρο και μπορώ να σας πω ότι θα ανακοινώσω όλες τις ημερομηνίες πολύ σύντομα!»

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε λοιπόν όπως και οι ημερομηνίες με τους σταθμούς της νέας περιοδείας.

Joanne world tour Date

AUG01 ROGERS ARENA VANCOUVER, BC

AUG03 ROGERS PLACE EDMONTON, AB

AUG05 TACOMA DOME TACOMA, WA

AUG08 THE FORUM LOS ANGELES, CA

AUG11 T-MOBILE ARENA LAS VEGAS, NV

AUG13 AT&T PARK SAN FRANCISCO, CA

AUG15 GOLDEN 1 CENTER SACRAMENTO, CA

AUG19 CENTURYLINK CENTER OMAHA, NB

AUG21 XCEL ENERGY CENTER ST. PAUL, MN

AUG23 QUICKEN LOANS ARENA CLEVELAND, OH

AUG25 WRIGLEY FIELD CHICAGO, IL

AUG28 CITI FIELD NEW YORK, NY

SEP01 FENWAY PARK BOSTON, MA

SEP04 BELL CENTRE MONTREAL, QC

SEP06 AIR CANADA CENTRE TORONTO, ON

SEP10 WELLS FARGO CENTER PHILADELPHIA, PA

SEP15 ROCK IN RIO FESTIVAL RIO DE JANEIRO, BR

SEP22 PALAU SANT JORDI BARCELONA, ES

SEP24 HALLENSTADION ZURICH, CH

SEP26 MEDIOLANUM FORUM MILAN, IT

SEP29 BARCLAYCARD ARENA HAMBURG, DE

OCT01 SPORTPALEIS ANTWERP, BE

OCT03 ZIGGO DOME AMSTERDAM, NL

OCT06 ACCORHOTELS ARENA PARIS, FR

OCT09 O2 ARENA LONDON, UK

OCT15 BARCLAYCARD ARENA BIRMINGHAM, UK

OCT17 MANCHESTER ARENA MANCHESTER, UK

OCT21 ROYAL ARENA COPENHAGEN, DK

OCT23 ERICSSON GLOBE STOCKHOLM, SE

OCT26 MERCEDES-BENZ ARENA BERLIN, DE

OCT28 LANXESS ARENA KOLN, DE

NOV05 BANKERS LIFE FIELDHOUSE INDIANAPOLIS, IN

NOV07 LITTLE CAESARS ARENA DETROIT, MI

NOV10 MOHEGAN SUN UNCASVILLE, CT

NOV13 KFC YUM! CENTER LOUISVILLE, KY

NOV15 SPRINT CENTER KANSAS CITY, KS

NOV16 SCOTTRADE CENTER ST. LOUIS, MO

NOV19 VERIZON CENTER WASHINGTON, DC

NOV20 PPG PAINTS ARENA PITTSBURGH, PA

NOV28 PHILIPS ARENA ATLANTA, GA

NOV30 AMERICAN AIRLINES ARENA MIAMI, FL

DEC01 AMALIE ARENA TAMPA, FL

DEC03 TOYOTA CENTER HOUSTON, TX

DEC05 FRANK ERWIN CENTER AUSTIN, TX

DEC08 AMERICAN AIRLINES CENTER DALLAS, TX

DEC09 CHESAPEAKE ENERGY ARENA OKLAHOMA CITY, OK

DEC12 PEPSI CENTER DENVER, CO

DEC14 VIVINT SMART HOME ARENA SALT LAKE CITY, UT