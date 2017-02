Χρειάστικαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα του «Chained To The Rhythm» να ανέβουν στο Instagram για να ξεσηκώνουν τους fan της Katy Perry.

Στη σύντομη πρώτη γεύση του video, βλέπουμε την Katy Perry να περπατάει στο δρόμο με μια ντίσκομπάλα δεμένη στο πόδι της σαν φυλακισμένη, αλλά ακούμε και λίγα δευτερόλεπτα από το τραγούδι που φαίνεται πως είναι ένα σούπερ πιασάρικο.

Why are we all so chained… #FRIDAYTHE10TH pic.twitter.com/DOo6zpe4dQ

— KATY PERRY (@katyperry) February 7, 2017