H Katy Perry επιστρέφει με ένα καταπληκτικό νέο single σε συνεργασία με τον Skip Marley. Το νέο τραγούδι έχει τίτλο “Chained To The Rhythm” και θα κυκλοφορήσει στο iTunes για τη χαρά όλων Katy Cats σε τρεις ημέρες.

Η είδηση μας ήρθε μέσα από το Billboard, που αποκάλυψε επίσης ότι το νέο look της τραγουδίστρια είναι ξανθό πλατινένιο!

#KATYISCOMING is now at #6 on the WW Trends list. #ChainedToTheRhythm pic.twitter.com/xLrdW7fVUV

— ㅤ (@HONEYMOONPRISM) February 7, 2017