Η Katy Perry τους τελευταίους μήνες ήταν πολύ απασχολημένη με την ηχογράφηση του πέμπτου της άλμπουμ και φαίνται πως μένει πραγματικά λίγο μέχρι τη κυκλοφορία του δίσκου.

Μάλιστα οι Katycats είναι καλό να βρίσκονται σε αναμωνη γιατί, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή στις 18 Ιανουαριού η Katy θα ξεκινήσει τα γυρίσματα του νέου της video clip.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Melty, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις ημέρες και κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες.

«Σε μια από τις πηγές μας ζητηθηκε για να εργαστεί στο βίντεο για το νέο single της Katy Perry. Τα γυρίσματα θα αρχίσουν στις 18 Ιανουαρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι αυτά τα top secret θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις ημέρες (18-20), και ότι μπορεί να γίνουν στο Λος Άντζελες.»

