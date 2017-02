Πάλι έμπλεξε σε καυγά…

Ο Justin Bieber δεν ζει και την πιο ήσυχη περίοδο της ζωής του. Ο Καναδός pop star που πρέπει να πληρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για κάτι αυγά που πέταξε το 2014 στο σπίτι ενός γείτονα, προκάλει πάλι φασαρίες.

Αυτή τη φορά ο τραγουδιστής του «What Do You Mean» ξεκίνησε μικροκαυγά κατά τη διάρκεια ενός προ-Grammy πάρτι στο εστιατόριο Serafina στο Λος Άντζελες. Αυτη τη φορά χτύπησε έναν σερβιτόρο.

Ένας μάρτυρας τράβηξε τη σκηνή, το βίντεο δημοσίευσε το TMZ, όπου μπορείτε να δείτε τον Justin να χτύπα έναν σερβιτόρο που τον τράβαγε βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το βίντεο δείχνει ένα εύθυμο Justin Bieber, που χάνει ξαφνικά την ψυχραιμία του. O Dean Parker, o σερβιτόρος που δέχτηκε την επίθεση, είπε ότι ο Justin όρμησε στη φωτογραφική του μηχανή του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο … ακόμη και αν δεν φαίνεται στο βίντεο. Η αστυνομία λέει ότι υπάρχουν ορατά σημάδια ενός χτυπήματος στο κεφάλι του Parker και ερευνά την υπόθεση.

Το περιστατικό φαίνεται πραγματικό, επειδή έχει κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία του Justin με ένα κόψιμο στο χέρι του ενώ έφευγε από το εστιατόριο.

TRENDING- (Justin Bieber: Investigated For Assault | TMZ Live) MUST SEE hiphothollywood – https://t.co/pL43hWhA38 pic.twitter.com/NgQShUSjW3 — Hip Hot Hollywood (@hiphothollywood) February 18, 2017

Σίγουρα ο Justin είναι δύσκολο να χειριστεί όλη την πίεση που δέχεται. Δεν μπορεί να πάει με την ηρεμία του να φάει σε ένα εστιατόριο με τους φίλους του, αλλά η αντίδρασή του είναι υπερβολική.

Για να ξεχάσουμε την άτυχη (για μια ακόμα φορά) στιγμή του Justin Bieber, ας ξαναδούμε το βίντεο του «What Do You Mean» και να θυμηθούμε όλους τους λόγους για τους οποίους τον αγαπάμε τόσο πολύ: