Η οργή των φιλόζωων

Τη Δευτέρα το βράδυ ο Justin Bieber βγήκε για μια βραδιά με φίλους στο Χόλιγουντ φορώντας μια νέα γούνα που όπως φαίνεται δεν πέρασε εντελώς απαρατήρητη.

(8) Another photo of Justin Bieber spotted out in West Hollywood, California last night. (December 19) pic.twitter.com/OT7rbcZ9Zg — JustinBieberCrew.com (@JBCrewdotcom) December 20, 2016

Η εμφάνιση που επέλεξε ο Καναδός τραγουδιστής εκτός από την προσοχή των παπαράτσι, κέντρισε και την πρόεδρος της PETA, Ingrid Newkirk, η οποία μίλησε με πολύ σκληρά λόγια στον Justin. Η Ingrid μίλησε τηνa ταλαιπωρία των ζώων που θανατώνονται για να κάνουν τη γούνα, όπως αυτή που φορούσε ο Bieber.

«Μερικές φορές νομίζω ότι ο Justin Bieber χρειάζεται μια σάρωση στον εγκέφαλο, υποψιάζομαι ότι δεν έχει αναπτύξει επαρκώς τους νευρώνες του, δεδομένου ότι λειτουργεί ως εγωκεντρικό παιδάκι, ανίκανο να καταλάβει πως η αγορά του προκαλεί άσκοπη ταλαιπωρία των ζώων, όπως τίγρεις, μαϊμούδες και άγρια κογιότ.»

(2) More photos of Justin Bieber spotted out in California today. (December 19) pic.twitter.com/rxdbczeWEX — JustinBieberCrew.com (@JBCrewdotcom) December 20, 2016

Justin Bieber wraps up warm in a huge fur coat as he gets ready for Christmas in California – The Sun https://t.co/xsXdoxguah pic.twitter.com/HVZ97dZ1D5 — justin bieber eyes (@justinbiebershi) December 20, 2016

Loading...