Το χόκεϊ επί πάγου είναι ένα όμορφο άθλημα, αλλά πολλές φορές γίνεται πολύ βίαιο και αυτό το ανακάλυψε από πρώτο χέρι και ο Justin Bieber.

Ο Καναδός τραγουδιστής είχε ένα ατύχημα στο τελευταίο φιλανθρωπικό αγώνα NHL All-Star Celebrity Shootout. Στη μέση του αγώνα ο πρώην πρωταθλητής Chris Pronger έριξε τον Justin πάνω στο τζάμι κάνοντας τους fan να ανησυχήσουν.

AP snapped an amazing photo of Chris Pronger squashing Justin Bieber into the boards: pic.twitter.com/hhykeHh5Oh

— Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) January 28, 2017