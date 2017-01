Οι Jamiroquai και ο Michael Kiwanuka είναι τα δύο πρώτα ανακοινώσιμα ονόματα που θα εμφανιστούν στο εφετινό «Release Athens».

Το καλοκαίρι του 2017, το Release Athens επιστρέφει δυναμικά, διατηρώντας αναλλοίωτο το πνεύμα που το διακατέχει από το ξεκίνημά του, ευελπιστώντας να μας “απελευθερώσει” από τις δυσκολίες και την πίεση της καθημερινότητας μέσα από τη δυναμική της καλής μουσικής (από όποια εποχή / είδος / χώρα κι αν προέρχεται), του πολιτισμού και της διαδραστικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει μία τέτοια διοργάνωση.

Η ίδια υπόσχεση ισχύει και για ότι αφορά στον ήχο, τα φώτα, τη σκηνή, τις συνθήκες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του επερχόμενου Release Athens 2017.

Με αυτά στο μυαλό, ξεκινούν οι φετινές ανακοινώσεις με το line-up της 17ης Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στην Πλατεία Νερού, όπου θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούμε δύο πολύ σπουδαία ονόματα που συνδέουν μοναδικά δύο διαφορετικές εποχές της σύγχρονης μουσικής.

Jamiroquai

Headliners θα είναι οι Jamiroquai, πρωτοπόροι του future funk και μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες του πλανήτη τα τελευταία 25 χρόνια, που έρχονται – ουσιαστικά, για πρώτη φορά σε ένα event ανοιχτό σε όλους – με σκοπό να μετατρέψουν εκείνη τη βραδιά σε ένα υπάιθριο party που όμοιό του δεν θα έχει ξανασυμβεί στην Αθήνα!

Ο μοναδικά ταλαντούχος Jay Kay – ιδρυτής, frontman, τραγουδιστής, συνθέτης, ψυχή ολόκληρου του project των Jamiroquai, σε βαθμό που αρκετοί να τον αναφέρουν ως solo καλλιτέχνη και όχι ως group, όπως είναι στην πραγματικότητα – και η πολυμελής παρέα του επιστρέφουν φέτος με ένα νέο album, μετά από χρόνια, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2017.

Σύντομα θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες και φυσικά θα ακούσουμε τα νέα τους τραγούδια, δίπλα σε όλες τις τεράστιες επιτυχίες που κατέστησαν τον Jay και τους Jamiroquai ως τους απόλυτους ηγέτες του funk / acid jazz κινήματος: “Virtual Insanity”, “Deeper Underground”, “Cosmic Girl”, “Canned Hit”, “Too Young To Die”, “You Give Me Something”, “Little L”, “Alright”, “Space Cowboy”, “Love Foolosophy”, “Feels Like It Should”, “Runaway”, “Supersonic”, “Blow Your Mind”, “Corner Of Earth” και πολλά ακόμα!

Από το 1992, όταν και σχηματίστηκαν στο Λονδίνο, κοινό και κριτικοί στην κυριολεξία ξεμυαλίστηκαν μαζί τους. Το ντεμπούτο album, “Emergency From Planet Earth”, θεωρείται πλέον κλασικό, με τους Jamiroquai να αναζωογονούν τη σύγχρονη pop ανοίγοντας τον δρόμο σε πολλούς συναρπαστικούς καλλιτέχνες, με την επιρροή τους να φτάνει μέχρι και σήμερα, αφού φανατικοί οπαδοί τους δηλώνουν ονόματα όπως οι Chance the Rapper, Pharrell Williams, Daft Punk, Jungle, Mark Ronson, Tyler the Creator, Redman & The Intenet, Gnarls Barkley, Scissor Sisters, Gramatik, Quantic, Roisin Murphy, Robbie Williams και πολλοί άλλοι!

Κλήθηκαν να παίξουν δίπλα στον Stevie Wonder και τη Diana Ross, έβαλαν 3 δίσκους στο νο 1 της Βρετανίας και 8 στο Top-3, έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν κερδίσει βραβεία Grammy και κρατούν το ρεκόρ για τον κορυφαίο funk δίσκο σε πωλήσεις, με το περίφημο “Travelling Without Moving”!

Όμως, υπάρχει άλλο ένα ιδιότυπο ρεκόρ που κατέχουν – το οποίο, εν μέρει, σχετίζεται και με την Ελλάδα! Συγκεκριμένα, είναι εκείνο για τη μπάντα που έπαιξε live στο υψηλότερο δυνατό σημείο, δηλαδή στα 37.000 πόδια (11.277 μέτρα!) πάνω από το έδαφος, τον Φεβρουάριο του 2006, κατά τη διάρκεια της πτήσης ZT6902, που τους έφερε από το Μόναχο στην Αθήνα, στην συναυλία που χαρακτηριστικά ονομάστηκε “Gig In The Sky”! Όταν προσγειώθηκαν, οι επιβάτες της πτήσης, μαζί με λίγους επιλεγμένους καλεσμένους, παρευρέθηκαν σε ένα live / party.

Οι λίγοι τυχεροί που είχαν προσκληθεί πέρασαν τόσο καλά που το ίδιο party επαναλήφθηκε την επομένη. Τώρα, ήρθε η στιγμή να σπάσει για όλους αυτό το μεγάλο συναυλιακό απωθημένο! Γι’ αυτό, αναζητήστε το πιο εκκεντρικό καπέλο και την καλύτερη χορευτική σας διάθεση και προετοιμαστείτε για την 17η Ιουνίου!

Michael Kiwanuka

Αφού λοιπόν έχουμε τον μουσικό και τη μπάντα που αναμόρφωσε το funk και τη σύγχρονη pop τα τελευταία 25 χρόνια, τι ιδανικότερο από το προσκαλέσουμε, επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα (όπως, ουσιαστικά, συμβαίνει και με τους Jamiroquai), τον νεαρό καλλιτέχνη που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας σκηνής περισσότερο από κάθε άλλον μέσα στο 2016, δίνοντας με τη σειρά του μία νέα πνοή στη soul και folk-rock μουσική του σήμερα.

Μιλάμε, φυσικά, για τον 29χρονο Βρετανό Michael Kiwanuka, που με το δεύτερο album του, “Love & Hate”, έφτασε στο νο 1 της Βρετανίας και προκάλεσε τον θαυμασμό κοινού και κριτικών, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τον τίτλο του καλλιτέχνη / album της χρονιάς.

Το γεγονός πως ήδη συγκρίνεται από πολλούς με ονόματα όπως ο Marvin Gaye, o Curtis Mayfield, o Otis Redding, o Bill Withers, ακόμα και ο Van Morrison, πιστεύουμε πως λέει από μόνο του τα πάντα! Είναι πραγματικά σπάνιο ένας singer / songwriter να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται από τόσο νωρίς δίπλα σε “ιερά τέρατα” ολόκληρης της ιστορίας της μουσικής, ανεξάρτητα από είδη και κατηγοριοποιήσεις.

Ο Kiwanuka ξεκίνησε από το Βόρειο Λονδίνο και το 2012 παρουσίασε το ντεμπούτο του, “Home Again”, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις. Η απαλή, αισθαντική και γεμάτη ψυχή, φωνή του μάγεψε τους πάντες. Όμως ακόμα κι αυτή η, ιδιαίτερα ζεστή για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, υποδοχή δεν προετοίμαζε τον ίδιο αλλά και όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στα μουσικά πράγματα για τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε.

Με τον Danger Mouse και τον Inflo στην παραγωγή, ο Michael Kiwanuka κατόρθωσε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο από αυτούς που οι άνθρωποι της Μουσικής Βιομηχανίας και του Τύπου ονομάζουν “game changer”. Ο δημιουργός του θεωρείται ήδη ένα από τα ονόματα που όχι μόνο θα συνεχίσουν να μας απασχολούν μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά που σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Αυτό έχει γίνει πλέον αντιληπτό και στη χώρα μας, όπου ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, μουσικοκριτικοί και, πάνω απ’ όλους, κοινό έχουν ήδη αγαπήσει τα υπέροχα τραγούδια του Michael Kiwanuka, σε τέτοιο βαθμό που να αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και αναμενόμενα ονόματα. Χάρη στο Release Athens 2017 δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ για να τον απολαύσουμε ζωντανά, ακριβώς τη στιγμή που αλλάζει επίπεδο, ανεβαίνοντας στην κορυφή ενός καλλιτεχνικού στερεώματος που έχει απόλυτη ανάγκη από ευαίσθητες και αυθεντικές φωνές σαν τη δική του.

Το Σάββατο 17 Ιουνίου, ακούγοντας τραγούδια σαν τα “Love & Hate”, “Black Man In A White World”, “One More Night”, “Cold Little Heart”, “Rule The World, “Home Again”, “I’ll Get Along”, “Bones”, “I’m Getting Ready” και πολλά ακόμα, θα διαπιστώσουμε από κοντά το γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος και για ποιο λόγο ο Michael Kiwanuka θεωρείται το μέλλον της soul μουσικής – και όχι μόνο.

Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση περισσότερων ονομάτων, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις υπόλοιπες του Release Athens 2017!

Πληροφορίες - Εισιτήρια Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στα 35 ευρώ (μονό εισιτήριο) και 65 ευρώ (διπλό).

Στην επόμενη φάση της προπώλησης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 38 (μονό) και 70 ευρώ (διπλό).

Στις δύο τελευταίες φάσεις της προπώλησης, οι τιμές θα διαμορφωθούν στα 42 (μονό) / 76 (διπλό) και 45 (μονό) / 80 (διπλό) ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 50 ευρώ. Επίσης, θα διατεθεί πολύ περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, αρχικά προς 90 και στη συνέχεια προς 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, open bar με service, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ. Η διάθεση των τριήμερων εισιτηρίων ξεκινά στα 90 ευρώ.

