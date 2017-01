Στο επίσημο site του Star Wars, η Lucasfilm αποκάλυψε το τίτλος της νέας ταινίας του έπους της οικογένειας Skywalker. STAR WARS: THE LAST JEDI.

Το The Last Jedi σκηνοθετεί και υπογράφει σεναριακά ο Rian Johnson ενώ στην παραγωγή συναντούμε τους Kathleen Kennedy και Ram Bergman και ως executive producers τους J.J. Abrams, Jason McGatlin και Tom Karnowski.

Μαζί με τον τίτλο έχουμε και την πρώτη εικόνα από τη νέα ταινία στην οποία για πρώτη φορά βλέπουμε τα χαρακτηριστικά γράμματα του τίτλου γραμμένα με κόκκινο χρώμα.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) January 23, 2017