Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την τρίτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI chart.
Την πρώτη θέση της σχετικής λίστας της IFPI κατέχει επί πέμπτη συνεχή εβδομάδα ο νέος best of δίσκος του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Για Πάντα».
Ένα βήμα πίσω βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος και η καινούρια δισκογραφική δουλειά του που ονομάζεται «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς».
Η τριάδα της κορυφής «κλείνει» με ξένο χρώμα, μιας και στο Νο1 συναντούμε την επάνοδο των γερόλυκων Rolling Stones με το άλμπουμ «Blue & Lonesome».
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 3/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|ΤΑΣΗ
|1
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|3
|THE ROLLING STONES
|BLUE & LONESOME
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|4
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|3
|RE
|5
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|6
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
|PANIK
|6
|UP
|7
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT MUSIC
|6
|UP
|8
|THE XX
|I SEE YOU
|FEELGOOD
|8
|UP
|9
|THE WEEKND
|STARBOY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|9
|UP
|10
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|11
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|6
|UP
|12
|ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC
|ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
|FEELGOOD
|4
|UP
|13
|ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|11
|UP
|14
|DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER
|NEW YEAR’S CONCERT 2017
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|14
|UP
|15
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016
|COBALT MUSIC
|9
|UP
|16
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|6
|UP
|17
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II
|PANIK
|12
|UP
|18
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|18
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|20
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|UP
|20
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|22
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ
|HEAVEN MUSIC
|22
|RE
|23
|ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ
|ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ
|HEAVEN MUSIC
|23
|RE
|23
|LP
|LOST ON YOU
|COBALT MUSIC
|11
|UP
|25
|VARIOUS ARTISTS
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|25
|RE
|26
|THE LAST SHADOW PUPPETS
|THE DREAM SYNOPSIS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|UP
|27
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|RE
|27
|MICHAEL GEORGE
|SYMPHONICA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|27
|VARIOUS ARTISTS
|I LOVE HITS 2017
|COBALT MUSIC
|17
|UP
|30
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT MUSIC
|7
|UP
|31
|ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ
|BEST OF
|COBALT MUSIC
|9
|UP
|31
|VARIOUS ARTISTS
|EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2
|FEELGOOD
|6
|UP
|33
|VARIOUS ARTISTS
|HITS & STARS 2017
|COBALT MUSIC
|20
|UP
|34
|SFAKIANAKIS NOTIS
|ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF)
|COBALT MUSIC
|3
|UP
|34
|THE CURE
|JOIN THE DOTS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|UP
|36
|DROPKICK MURPHYS
|11 SHORT STORIES OF PAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|NE
|36
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|POLYMUSIC
|11
|DOWN
|38
|KALEO
|A/B
|WARNER/HEAVEN
|38
|UP
|39
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|DOWN
|39
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|RE
|41
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|42
|RED HOT CHILI PEPPERS
|THE GETAWAY
|WARNER/HEAVEN
|8
|UP
|43
|POP IGGY
|POST POP DEPRESSION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|RE
|43
|ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ
|ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|45
|VARIOUS ARTISTS
|DEBUSSY EDITION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|UP
|46
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
|46
|OLDFIELD MIKE
|RETURN TO OMMADAWN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|NE
|48
|PINK FLOYD
|THE WALL
|WARNER/HEAVEN
|5
|UP
|49
|ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ
|ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
|FEELGOOD
|15
|UP
|50
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΨΙΘΥΡΟΙ
|COBALT MUSIC
|8
|RE
|51
|JOY DIVISION
|SUBSTANCE
|WARNER/HEAVEN
|51
|RE
|51
|RICHTER MAX
|THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|51
|NE
|51
|THE FLAMING LIPS
|OCZY MLODY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|51
|NE
|51
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|51
|NIRVANA
|NEVERMIND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|RE
|56
|IRON MAIDEN
|SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
|WARNER/HEAVEN
|56
|UP
|57
|JONES NORAH
|DAY BREAKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|RE
|58
|METALLICA
|HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|RE
|58
|JOY DIVISION
|STILL
|WARNER/HEAVEN
|58
|NE
|58
|JOY DIVISION
|CLOSER
|WARNER/HEAVEN
|32
|RE
|61
|AUSTRA
|FUTURE POLITICS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|61
|NE
|61
|BOWIE DAVID
|LEGACY (THE VERY BEST OF)
|WARNER/HEAVEN
|49
|UP
|63
|CROWDED HOUSE
|WOODFACE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|63
|NE
|63
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|RE
|63
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|DOWN
|63
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|RE
|67
|ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Γ./ΒΕΛΙΩΤΗΣ Ν.
|ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ
|FEELGOOD
|28
|RE
|67
|ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|Η ΑΓΑΠΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
|COBALT MUSIC
|67
|NE
|69
|PEYROUX MADELEINE
|SECULAR HYMNS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|31
|RE
|69
|BARENBOIM DANIEL
|BRUCKNER:THE COMPLETE SYMPHONIES
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|69
|NE
|69
|MENDES SHAWN
|ILLUMINATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|12
|DOWN
|69
|ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|69
|WILLIAMS JOHN
|THE BFG
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|69
|NE
|69
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|WARNER/HEAVEN
|10
|RE
|75
|KIWANUKA MICHAEL
|LOVE & HATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|RE
|75
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|75
|JOHANNSSON JOHANN
|ORPHEE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|75
|NE
Επεξήγηση
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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