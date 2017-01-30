Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την τρίτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI chart.

Την πρώτη θέση της σχετικής λίστας της IFPI κατέχει επί πέμπτη συνεχή εβδομάδα ο νέος best of δίσκος του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Για Πάντα».

Ένα βήμα πίσω βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος και η καινούρια δισκογραφική δουλειά του που ονομάζεται «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς».

Η τριάδα της κορυφής «κλείνει» με ξένο χρώμα, μιας και στο Νο1 συναντούμε την επάνοδο των γερόλυκων Rolling Stones με το άλμπουμ «Blue & Lonesome».

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 3/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST ΤΑΣΗ
1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1
2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 UP
3 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3 RE
5 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
6 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6 UP
7 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 UP
8 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 UP
9 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 9 UP
10 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
11 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 UP
12 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 UP
13 ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 11 UP
14 DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2017 SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 14 UP
15 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 COBALT MUSIC 9 UP
16 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 6 UP
17 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 UP
18 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
18 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
20 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP
20 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
22 VARIOUS ARTISTS ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ HEAVEN MUSIC 22 RE
23 ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ HEAVEN MUSIC 23 RE
23 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 11 UP
25 VARIOUS ARTISTS ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 RE
26 THE LAST SHADOW PUPPETS THE DREAM SYNOPSIS MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 UP
27 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 RE
27 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
27 VARIOUS ARTISTS I LOVE HITS 2017 COBALT MUSIC 17 UP
30 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 7 UP
31 ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ BEST OF COBALT MUSIC 9 UP
31 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 6 UP
33 VARIOUS ARTISTS HITS & STARS 2017 COBALT MUSIC 20 UP
34 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT MUSIC 3 UP
34 THE CURE JOIN THE DOTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 UP
36 DROPKICK MURPHYS 11 SHORT STORIES OF PAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 NE
36 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 11 DOWN
38 KALEO A/B WARNER/HEAVEN 38 UP
39 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN
39 ΤΡΥΠΕΣ ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 RE
41 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
42 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 8 UP
43 POP IGGY POST POP DEPRESSION MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE
43 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
45 VARIOUS ARTISTS DEBUSSY EDITION MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 UP
46 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN
46 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE
48 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 5 UP
49 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ FEELGOOD 15 UP
50 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΨΙΘΥΡΟΙ COBALT MUSIC 8 RE
51 JOY DIVISION SUBSTANCE WARNER/HEAVEN 51 RE
51 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 NE
51 THE FLAMING LIPS OCZY MLODY MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 NE
51 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
51 NIRVANA NEVERMIND MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 RE
56 IRON MAIDEN SEVENTH SON OF A SEVENTH SON WARNER/HEAVEN 56 UP
57 JONES NORAH DAY BREAKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE
58 METALLICA HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE
58 JOY DIVISION STILL WARNER/HEAVEN 58 NE
58 JOY DIVISION CLOSER WARNER/HEAVEN 32 RE
61 AUSTRA FUTURE POLITICS MINOS-EMI/UNIVERSAL 61 NE
61 BOWIE DAVID LEGACY (THE VERY BEST OF) WARNER/HEAVEN 49 UP
63 CROWDED HOUSE WOODFACE MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 NE
63 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ BOX MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 RE
63 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 DOWN
63 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΙ ΕΓΩ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE
67 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Γ./ΒΕΛΙΩΤΗΣ Ν. ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ FEELGOOD 28 RE
67 ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Η ΑΓΑΠΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ COBALT MUSIC 67 NE
69 PEYROUX MADELEINE SECULAR HYMNS MINOS-EMI/UNIVERSAL 31 RE
69 BARENBOIM DANIEL BRUCKNER:THE COMPLETE SYMPHONIES MINOS-EMI/UNIVERSAL 69 NE
69 MENDES SHAWN ILLUMINATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 DOWN
69 ΒΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
69 WILLIAMS JOHN THE BFG MINOS-EMI/UNIVERSAL 69 NE
69 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON WARNER/HEAVEN 10 RE
75 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 RE
75 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
75 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 75 NE

Επεξήγηση

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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