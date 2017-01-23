Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για τη δεύτερη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 2/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST ΤΑΣΗ
1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1
2 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP
3 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
4 ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ Χ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ MLK 4 UP
5 A JUNIOR MUSIC STARS JUNIOR MUSIC STARS CHRISTMAS FEELGOOD 4 DOWN
6 ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ MLK 6 UP
7 STAN 11:11 PANIK 7 UP
8 VARIOUS ARTISTS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MLK 8 UP
9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 4 UP
10 ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ MLK 10 UP
11 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 11 UP
12 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 UP
13 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
14 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 14 NE
15 ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ MLK 15 UP
16 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 UP
17 VARIOUS ARTISTS SUPERSTAR VOICES-THE MUSIC MINOS-EMI/UNIVERSAL 11 UP
17 ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ MLK 17 UP
19 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 12 DOWN
20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ MLK/ΑΡΙΟΝΑ 20 UP
21 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
22 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 22 UP
23 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 DOWN
24 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ MLK 24 UP
25 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 6 UP
26 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4
27 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 1 UP
28 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
29 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
30 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
31 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 RE
31 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ LIVE ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ MLK/ΤΟ ΡΗΜΑ 31 UP
33 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ MLK 33 UP
34 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 DOWN
34 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ MLK 6 UP
36 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP
37 DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2017 SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 37 NE
38 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 COBALT MUSIC 9 DOWN
39 ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 11 RE
40 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 6 UP
41 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 DOWN
42 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE..VOL4 MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
43 KALEO A/B WARNER/HEAVEN 43 RE
43 VARIOUS ARTISTS ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΓΧΟΡΔΑ) MLK/ΑΡΙΟΝΑ 43 UP
45 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1
46 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 11 DOWN
47 O.S.T. FROZEN MINOS-EMI/UNIVERSAL 47 UP
48 VARIOUS ARTISTS I LOVE HITS 2017 COBALT MUSIC 17 DOWN
48 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 16 UP
50 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 7 DOWN
51 ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ BEST OF COBALT MUSIC 9 DOWN
52 VARIOUS ARTISTS HITS & STARS 2017 COBALT MUSIC 20 DOWN
53 THE CURE JOIN THE DOTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 RE
54 LADY GAGA JOANNE MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
54 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT MUSIC 3 UP
54 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 54 UP
54 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 54 UP
54 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ KI AN EIMAI ROCK MINOS-EMI/UNIVERSAL 19 DOWN
59 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
59 ΧΑΙΝΗΔΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ MLK 14 UP
61 MENDES SHAWN ILLUMINATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 UP
61 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 8 DOWN
61 THE LAST SHADOW PUPPETS THE DREAM SYNOPSIS MINOS-EMI/UNIVERSAL 61 NE
61 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9+1 ΙΣΤΟΡΙΕΣ MLK 2 RE
61 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 RE
66 BOWIE DAVID LEGACY (THE VERY BEST OF) WARNER/HEAVEN 49 RE
66 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 DOWN
66 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 DOWN
69 IRON MAIDEN SEVENTH SON OF A SEVENTH SON WARNER/HEAVEN 69 NE
70 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 5 DOWN
70 VARIOUS ARTISTS DEBUSSY EDITION MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 RE
70 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ MLK 70 NE
73 GIACCHINO MICHAEL ROGUE ONE MINOS-EMI/UNIVERSAL 73 NE
74 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ FEELGOOD 15 RE
75 SINATRA FRANK ULTIMATE SINATRA MINOS-EMI/UNIVERSAL 47 RE

 

Επεξήγηση
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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