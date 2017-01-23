Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για τη δεύτερη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 2/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|ΤΑΣΗ
|1
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|–
|2
|THE ROLLING STONES
|BLUE & LONESOME
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|UP
|3
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|4
|ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ Χ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ.
|ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
|MLK
|4
|UP
|5
|A JUNIOR MUSIC STARS
|JUNIOR MUSIC STARS CHRISTMAS
|FEELGOOD
|4
|DOWN
|6
|ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΝΑ
|ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
|MLK
|6
|UP
|7
|STAN
|11:11
|PANIK
|7
|UP
|8
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MLK
|8
|UP
|9
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST
|FEELGOOD
|4
|UP
|10
|ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ
|MLK
|10
|UP
|11
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|POLYMUSIC
|11
|UP
|12
|COHEN LEONARD
|YOU WANT IT DARKER
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|10
|UP
|13
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|14
|THE XX
|I SEE YOU
|FEELGOOD
|14
|NE
|15
|ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL
|Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ
|MLK
|15
|UP
|16
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|6
|UP
|17
|VARIOUS ARTISTS
|SUPERSTAR VOICES-THE MUSIC
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|11
|UP
|17
|ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL
|ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
|MLK
|17
|UP
|19
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
|PANIK
|12
|DOWN
|20
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|20
|UP
|21
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|22
|THE WEEKND
|STARBOY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|22
|UP
|23
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT MUSIC
|6
|DOWN
|24
|ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
|MLK
|24
|UP
|25
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|6
|UP
|26
|ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ
|ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|–
|27
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008-2014
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|28
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|29
|MICHAEL GEORGE
|SYMPHONICA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|30
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|31
|ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC
|ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
|FEELGOOD
|4
|RE
|31
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ LIVE ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
|MLK/ΤΟ ΡΗΜΑ
|31
|UP
|33
|ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
|MLK
|33
|UP
|34
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|33
|DOWN
|34
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ
|MLK
|6
|UP
|36
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|UP
|37
|DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER
|NEW YEAR’S CONCERT 2017
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|37
|NE
|38
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016
|COBALT MUSIC
|9
|DOWN
|39
|ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|11
|RE
|40
|VARIOUS ARTISTS
|EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2
|FEELGOOD
|6
|UP
|41
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|DOWN
|42
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE..VOL4
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|43
|KALEO
|A/B
|WARNER/HEAVEN
|43
|RE
|43
|VARIOUS ARTISTS
|ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΓΧΟΡΔΑ)
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|43
|UP
|45
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|–
|46
|LP
|LOST ON YOU
|COBALT MUSIC
|11
|DOWN
|47
|O.S.T.
|FROZEN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|47
|UP
|48
|VARIOUS ARTISTS
|I LOVE HITS 2017
|COBALT MUSIC
|17
|DOWN
|48
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|UP
|50
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT MUSIC
|7
|DOWN
|51
|ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ
|BEST OF
|COBALT MUSIC
|9
|DOWN
|52
|VARIOUS ARTISTS
|HITS & STARS 2017
|COBALT MUSIC
|20
|DOWN
|53
|THE CURE
|JOIN THE DOTS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|RE
|54
|LADY GAGA
|JOANNE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|54
|SFAKIANAKIS NOTIS
|ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF)
|COBALT MUSIC
|3
|UP
|54
|VARIOUS ARTISTS
|ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|54
|UP
|54
|VARIOUS ARTISTS
|ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|54
|UP
|54
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|KI AN EIMAI ROCK
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|19
|DOWN
|59
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|59
|ΧΑΙΝΗΔΕΣ
|ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
|MLK
|14
|UP
|61
|MENDES SHAWN
|ILLUMINATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|12
|UP
|61
|RED HOT CHILI PEPPERS
|THE GETAWAY
|WARNER/HEAVEN
|8
|DOWN
|61
|THE LAST SHADOW PUPPETS
|THE DREAM SYNOPSIS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|61
|NE
|61
|ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|9+1 ΙΣΤΟΡΙΕΣ
|MLK
|2
|RE
|61
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II
|PANIK
|12
|RE
|66
|BOWIE DAVID
|LEGACY (THE VERY BEST OF)
|WARNER/HEAVEN
|49
|RE
|66
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε.
|ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ
|FEELGOOD
|12
|DOWN
|66
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|DOWN
|69
|IRON MAIDEN
|SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
|WARNER/HEAVEN
|69
|NE
|70
|PINK FLOYD
|THE WALL
|WARNER/HEAVEN
|5
|DOWN
|70
|VARIOUS ARTISTS
|DEBUSSY EDITION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|RE
|70
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ
|MLK
|70
|NE
|73
|GIACCHINO MICHAEL
|ROGUE ONE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|73
|NE
|74
|ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ
|ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
|FEELGOOD
|15
|RE
|75
|SINATRA FRANK
|ULTIMATE SINATRA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|47
|RE
Επεξήγηση
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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