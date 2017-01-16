Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την πρώτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο chart της IFPI.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 1/2017

#

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

# WEEKS

 BEST

ΤΑΣΗ
1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 1
2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 4 2
3 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 3
4 A JUNIOR MUSIC STARS JUNIOR MUSIC STARS CHRISTMAS FEELGOOD 3 4 UP
5 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 12 5 UP
6 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 3 6 UP
7 ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ Χ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ MLK 4 7 UP
8 STAN 11:11 PANIK 3 8 UP
9 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 COBALT MUSIC 3 9 UP
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 3 4 DOWN
11 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 11 8 UP
12 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 3 12 UP
13 ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ MLK 2 13 UP
14 VARIOUS ARTISTS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MLK 2 14 UP
15 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 9 10 DOWN
16 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 5 DOWN
17 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 10 6 UP
18 ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ MLK 2 18 UP
19 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ KI AN EIMAI ROCK MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 19 UP
19 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 4 11 DOWN
21 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ COBALT MUSIC 5 21 UP
22 VARIOUS ARTISTS I LOVE HITS 2017 COBALT MUSIC 5 17 UP
23 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 4 7 UP
24 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 24 UP
25 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 5 UP
26 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 4 UP
26 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 10 2 UP
28 ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ MLK 2 28 UP
29 VARIOUS ARTISTS SUPERSTAR VOICES-THE MUSIC MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 11 UP
30 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 16 14 UP
30 ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ BEST OF COBALT MUSIC 23 9 UP
32 ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ MLK 2 32 UP
33 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 33 UP
34 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ MLK/ΑΡΙΟΝΑ 2 34 UP
35 VARIOUS ARTISTS HITS & STARS 2017 COBALT MUSIC 5 20 UP
36 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 8 UP
37 METALLICA HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 1 DOWN
38 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ MLK 2 38 UP
38 THE WEEKND BEAUTY BEHIND THE MADNESS MINOS-EMI/UNIVERSAL 23 14 UP
40 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 30TH ANNIVERSARY MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 40 UP
41 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 3 12 DOWN
42 ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΑΝΑ Η ΦΩΝΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 37 UP
43 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 70 1 UP
44 VARIOUS ARTISTS THE MAGIC OF CHRISTMAS COBALT MUSIC 3 44 UP
45 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 10 1 DOWN
46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ FEELGOOD 6 10 UP
47 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 7 UP
48 GOULDING ELLIE DELIRIUM MINOS-EMI/UNIVERSAL 9 24 UP
49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ LIVE ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ MLK/ΤΟ ΡΗΜΑ 7 49 UP
50 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 10 4 UP
51 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ MLK 22 6 UP
52 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 15 3 DOWN
53 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 4 6 RE
54 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 258 3 UP
55 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ MLK 13 33 UP
55 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE..VOL4 MINOS-EMI/UNIVERSAL 17 3 UP
57 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 3 6 DOWN
58 COHEN LEONARD THE COMPLETE STUDIO ALBUMS COLLECTION SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 1 58 NE
58 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 106 1 DOWN
60 VARIOUS ARTISTS ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΓΧΟΡΔΑ) MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 60 NE
61 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΠΑΝΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 83 1 DOWN
62 O.S.T. FROZEN MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 62 NE
63 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT MUSIC 8 3 RE
63 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 44 16 RE
65 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ-ΕΚ-ΠΝΟΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 50 1 UP
66 VARIOUS ARTISTS A JAZZ CAFE CHRISTMAS MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 45 RE
66 LADY GAGA JOANNE MINOS-EMI/UNIVERSAL 9 4 DOWN
66 KALANTZIS DIMITRIS MANO’S COBALT MUSIC 82 6 RE
69 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΑΖΙ! FEELGOOD 19 10 DOWN
70 BUBLÉ MICHAEL NOBODY BUT ME WARNER/HEAVEN 5 8
71 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 75 4 DOWN
72 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 72 NE
72 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 72 NE
72 VARIOUS ARTISTS ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ FEELGOOD 4 30 RE
75 ΧΑΙΝΗΔΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ MLK 4 14 RE
75 MENDES SHAWN ILLUMINATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 12 RE

 

Επεξήγηση
# WEEKS: Σύνολο εβδομάδων στο chart
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

Loading...
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ