Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την πρώτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο chart της IFPI.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 1/2017
|
#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|
# WEEKS
|BEST
|
ΤΑΣΗ
|1
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|1
|–
|2
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|4
|2
|–
|3
|THE ROLLING STONES
|BLUE & LONESOME
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|3
|–
|4
|A JUNIOR MUSIC STARS
|JUNIOR MUSIC STARS CHRISTMAS
|FEELGOOD
|3
|4
|UP
|5
|PINK FLOYD
|THE WALL
|WARNER/HEAVEN
|12
|5
|UP
|6
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT MUSIC
|3
|6
|UP
|7
|ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ Χ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ.
|ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
|MLK
|4
|7
|UP
|8
|STAN
|11:11
|PANIK
|3
|8
|UP
|9
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016
|COBALT MUSIC
|3
|9
|UP
|10
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST
|FEELGOOD
|3
|4
|DOWN
|11
|RED HOT CHILI PEPPERS
|THE GETAWAY
|WARNER/HEAVEN
|11
|8
|UP
|12
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
|PANIK
|3
|12
|UP
|13
|ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΝΑ
|ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ
|MLK
|2
|13
|UP
|14
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MLK
|2
|14
|UP
|15
|COHEN LEONARD
|YOU WANT IT DARKER
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|9
|10
|DOWN
|16
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|5
|DOWN
|17
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|10
|6
|UP
|18
|ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ
|MLK
|2
|18
|UP
|19
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|KI AN EIMAI ROCK
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|19
|UP
|19
|LP
|LOST ON YOU
|COBALT MUSIC
|4
|11
|DOWN
|21
|ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
|COBALT MUSIC
|5
|21
|UP
|22
|VARIOUS ARTISTS
|I LOVE HITS 2017
|COBALT MUSIC
|5
|17
|UP
|23
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT MUSIC
|4
|7
|UP
|24
|THE WEEKND
|STARBOY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|24
|UP
|25
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|5
|UP
|26
|ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ
|ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|4
|UP
|26
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|10
|2
|UP
|28
|ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL
|Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ
|MLK
|2
|28
|UP
|29
|VARIOUS ARTISTS
|SUPERSTAR VOICES-THE MUSIC
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|11
|UP
|30
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|14
|UP
|30
|ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ
|BEST OF
|COBALT MUSIC
|23
|9
|UP
|32
|ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL
|ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
|MLK
|2
|32
|UP
|33
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|33
|UP
|34
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|2
|34
|UP
|35
|VARIOUS ARTISTS
|HITS & STARS 2017
|COBALT MUSIC
|5
|20
|UP
|36
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|8
|UP
|37
|METALLICA
|HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|1
|DOWN
|38
|ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
|MLK
|2
|38
|UP
|38
|THE WEEKND
|BEAUTY BEHIND THE MADNESS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|23
|14
|UP
|40
|ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 30TH ANNIVERSARY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|40
|UP
|41
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε.
|ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ
|FEELGOOD
|3
|12
|DOWN
|42
|ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΑΝΑ
|Η ΦΩΝΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|37
|UP
|43
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|BEST OF 2008-2014
|HEAVEN MUSIC
|70
|1
|UP
|44
|VARIOUS ARTISTS
|THE MAGIC OF CHRISTMAS
|COBALT MUSIC
|3
|44
|UP
|45
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|10
|1
|DOWN
|46
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ.
|ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
|FEELGOOD
|6
|10
|UP
|47
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|7
|UP
|48
|GOULDING ELLIE
|DELIRIUM
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|9
|24
|UP
|49
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ LIVE ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
|MLK/ΤΟ ΡΗΜΑ
|7
|49
|UP
|50
|MICHAEL GEORGE
|SYMPHONICA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|10
|4
|UP
|51
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ
|MLK
|22
|6
|UP
|52
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|15
|3
|DOWN
|53
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|4
|6
|RE
|54
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|258
|3
|UP
|55
|ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ
|MLK
|13
|33
|UP
|55
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE..VOL4
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|17
|3
|UP
|57
|VARIOUS ARTISTS
|EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2
|FEELGOOD
|3
|6
|DOWN
|58
|COHEN LEONARD
|THE COMPLETE STUDIO ALBUMS COLLECTION
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|1
|58
|NE
|58
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|106
|1
|DOWN
|60
|VARIOUS ARTISTS
|ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΓΧΟΡΔΑ)
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|1
|60
|NE
|61
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΠΑΝΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|83
|1
|DOWN
|62
|O.S.T.
|FROZEN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|62
|NE
|63
|SFAKIANAKIS NOTIS
|ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF)
|COBALT MUSIC
|8
|3
|RE
|63
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|44
|16
|RE
|65
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ-ΕΚ-ΠΝΟΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|50
|1
|UP
|66
|VARIOUS ARTISTS
|A JAZZ CAFE CHRISTMAS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|45
|RE
|66
|LADY GAGA
|JOANNE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|9
|4
|DOWN
|66
|KALANTZIS DIMITRIS
|MANO’S
|COBALT MUSIC
|82
|6
|RE
|69
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΑΖΙ!
|FEELGOOD
|19
|10
|DOWN
|70
|BUBLÉ MICHAEL
|NOBODY BUT ME
|WARNER/HEAVEN
|5
|8
|–
|71
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|75
|4
|DOWN
|72
|VARIOUS ARTISTS
|ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|1
|72
|NE
|72
|VARIOUS ARTISTS
|ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4
|MLK/ΑΡΙΟΝΑ
|1
|72
|NE
|72
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
|FEELGOOD
|4
|30
|RE
|75
|ΧΑΙΝΗΔΕΣ
|ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
|MLK
|4
|14
|RE
|75
|MENDES SHAWN
|ILLUMINATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|12
|RE
Επεξήγηση
# WEEKS: Σύνολο εβδομάδων στο chart
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI