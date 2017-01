Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την πρώτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο chart της IFPI.

Official IFPI Chart

Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 1/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ # WEEKS BEST ΤΑΣΗ 1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 1 – 2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 4 2 – 3 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 3 – 4 A JUNIOR MUSIC STARS JUNIOR MUSIC STARS CHRISTMAS FEELGOOD 3 4 UP 5 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 12 5 UP 6 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 3 6 UP 7 ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ Χ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ. ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ MLK 4 7 UP 8 STAN 11:11 PANIK 3 8 UP 9 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 COBALT MUSIC 3 9 UP 10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 3 4 DOWN 11 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 11 8 UP 12 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 3 12 UP 13 ΟΡΦΑΝΟΥ ΛΙΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ MLK 2 13 UP 14 VARIOUS ARTISTS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MLK 2 14 UP 15 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 9 10 DOWN 16 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 5 DOWN 17 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 10 6 UP 18 ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ MLK 2 18 UP 19 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ KI AN EIMAI ROCK MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 19 UP 19 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 4 11 DOWN 21 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ COBALT MUSIC 5 21 UP 22 VARIOUS ARTISTS I LOVE HITS 2017 COBALT MUSIC 5 17 UP 23 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 4 7 UP 24 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 24 UP 25 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 5 UP 26 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 4 UP 26 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 10 2 UP 28 ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ MLK 2 28 UP 29 VARIOUS ARTISTS SUPERSTAR VOICES-THE MUSIC MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 11 UP 30 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 16 14 UP 30 ΚΙΑΜΟΣ ΠΑΝΟΣ BEST OF COBALT MUSIC 23 9 UP 32 ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΧΑΙΝΗΔΕΣ/MODE PLAGAL ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ MLK 2 32 UP 33 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 33 UP 34 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ MLK/ΑΡΙΟΝΑ 2 34 UP 35 VARIOUS ARTISTS HITS & STARS 2017 COBALT MUSIC 5 20 UP 36 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 8 UP 37 METALLICA HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 1 DOWN 38 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ MLK 2 38 UP 38 THE WEEKND BEAUTY BEHIND THE MADNESS MINOS-EMI/UNIVERSAL 23 14 UP 40 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 30TH ANNIVERSARY MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 40 UP 41 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 3 12 DOWN 42 ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΑΝΑ Η ΦΩΝΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 37 UP 43 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ BEST OF 2008-2014 HEAVEN MUSIC 70 1 UP 44 VARIOUS ARTISTS THE MAGIC OF CHRISTMAS COBALT MUSIC 3 44 UP 45 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 10 1 DOWN 46 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ FEELGOOD 6 10 UP 47 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 7 UP 48 GOULDING ELLIE DELIRIUM MINOS-EMI/UNIVERSAL 9 24 UP 49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ LIVE ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ MLK/ΤΟ ΡΗΜΑ 7 49 UP 50 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 10 4 UP 51 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ MLK 22 6 UP 52 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 15 3 DOWN 53 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 4 6 RE 54 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 258 3 UP 55 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ MLK 13 33 UP 55 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE..VOL4 MINOS-EMI/UNIVERSAL 17 3 UP 57 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 3 6 DOWN 58 COHEN LEONARD THE COMPLETE STUDIO ALBUMS COLLECTION SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 1 58 NE 58 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 106 1 DOWN 60 VARIOUS ARTISTS ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ-ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (ΕΓΧΟΡΔΑ) MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 60 NE 61 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΠΑΝΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 83 1 DOWN 62 O.S.T. FROZEN MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 62 NE 63 SFAKIANAKIS NOTIS ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (BEST OF) COBALT MUSIC 8 3 RE 63 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 44 16 RE 65 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ-ΕΚ-ΠΝΟΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 50 1 UP 66 VARIOUS ARTISTS A JAZZ CAFE CHRISTMAS MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 45 RE 66 LADY GAGA JOANNE MINOS-EMI/UNIVERSAL 9 4 DOWN 66 KALANTZIS DIMITRIS MANO’S COBALT MUSIC 82 6 RE 69 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΑΖΙ! FEELGOOD 19 10 DOWN 70 BUBLÉ MICHAEL NOBODY BUT ME WARNER/HEAVEN 5 8 – 71 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 75 4 DOWN 72 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 3 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 72 NE 72 VARIOUS ARTISTS ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 4 MLK/ΑΡΙΟΝΑ 1 72 NE 72 VARIOUS ARTISTS ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ FEELGOOD 4 30 RE 75 ΧΑΙΝΗΔΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ MLK 4 14 RE 75 MENDES SHAWN ILLUMINATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 12 RE

Επεξήγηση

# WEEKS: Σύνολο εβδομάδων στο chart

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί

ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος

UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

