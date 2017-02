# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP

2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN

3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3 UP

4 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN

5 FIREWIND IMMORTALS SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 5 UP

6 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6 UP

7 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 UP

8 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES DARKER MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 UP

9 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN

10 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

11 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP

12 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 7 DOWN

13 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN

14 MICHAEL GEORGE LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN

14 FATES WARNING THEORIES OF FLIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN

16 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 DOWN

17 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP

18 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ HEAVEN MUSIC 18 NE

19 PULSE R IN CHAINS MLK 16 DOWN

20 PAIN OF SALVATION IN THE PASSING LIGHT OF DAY SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 17 DOWN

21 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 UP

22 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 DOWN

23 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 DOWN

24 VARIOUS ARTISTS TRAINSPOTTING 2 MINOS-EMI/UNIVERSAL 24 UP

25 BOWIE DAVID BLACKSTAR SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 2 DOWN

26 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 UP

27 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN

28 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN

29 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP

30 ΤΣIAΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ MLK 30 UP

31 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 4 UP

31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ FEELGOOD 31 UP

33 BLACKFIELD BLACKFIELD V MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 UP

34 THE BURGER PROJECT ΜΑΜΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΠΑΝΤΑ COBALT MUSIC 13 RE

35 COLTRANE JOHN BLUE TRAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 UP

36 ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΘΕΩΣ MLK 36 UP

37 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 RE

37 ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΑΝΑ Η ΦΩΝΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 37 RE

39 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 38 DOWN

39 STEVENS CAT ON THE ROAD TO FIND OUT MINOS-EMI/UNIVERSAL 39 UP

39 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 22 RE

42 EINAUDI LUDOVICO ELEMENTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 UP

42 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 UP

42 STAVENTO ΑΚΟΜΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 RE

42 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN

46 ELBOW LITTLE FICTIONS MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 –

46 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 30 DOWN

48 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ FEELGOOD 11 UP

48 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1999-2016 COBALT MUSIC 9 RE

50 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP

51 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ URANOS MLK DISTR 48 DOWN

51 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 DOWN

53 GUNS N’ROSES GREATEST HITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 RE

54 JUDAS PRIEST TURBO SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 54 NE

55 WAKEMAN RICK PIANO PORTRAITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 52 DOWN

56 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 UP

57 PORTISHEAD THIRD MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 RE

58 QUEEN ON AIR MINOS-EMI/UNIVERSAL 54 DOWN

59 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 11 DOWN

60 VARIOUS ARTISTS SUITE NO. 2016 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 1 RE

61 MICHAEL GEORGE FAITH SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 8 DOWN

61 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 RE

61 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN

61 FOTHERINGAY NOTHING MORE-THE COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 59 DOWN

61 COLD REMEMBRANCE VISIONS FROM A WORLD APART MLK/FINAL TOUCH 60 DOWN

61 VARIOUS ARTISTS ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ FEELGOOD 32 UP

67 LEGEND JOHN DARKNESS AND LIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 63 DOWN

67 KISS ALIVE! MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 DOWN

67 ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΧΑΔΙ MLK DISTR 63 DOWN

67 ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ν’ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ MINOS-EMI/UNIVERSAL 67 NE

67 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 RE

72 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 DOWN

72 SAMOLIS DIMITRIS ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 72 NE

72 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 6 RE