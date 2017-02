ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 –

2 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP

3 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN

4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3 –

5 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 –

6 FIREWIND IMMORTALS SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 6 –

7 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6 –

8 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 RE

9 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 DOWN

10 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 7 RE

11 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 UP

12 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP

13 FATES WARNING THEORIES OF FLIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN

13 MICHAEL GEORGE LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN

15 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN

16 PULSE R IN CHAINS MLK 16 RE

17 PAIN OF SALVATION IN THE PASSING LIGHT OF DAY SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 17 UP

18 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ HEAVEN MUSIC 1 UP

19 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP

20 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ HEAVEN MUSIC 1 UP

20 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 UP

22 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

23 BOWIE DAVID BLACKSTAR SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 2 UP

24 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 RE

25 VARIOUS ARTISTS TRAINSPOTTING 2 MINOS-EMI/UNIVERSAL 25 NE

26 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 UP

26 VARIOUS ARTISTS ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ HEAVEN MUSIC 22 –

28 ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ HEAVEN MUSIC 23 DOWN

29 VARIOUS ARTISTS ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 UP

30 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 30 UP

31 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 UP

32 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN

33 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 UP

34 ΤΣIAΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ MLK 34 NE

35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ FEELGOOD 34 DOWN

36 COLTRANE JOHN BLUE TRAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 UP

36 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

38 DROPKICK MURPHYS 11 SHORT STORIES OF PAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN

38 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 38 UP

38 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 DOWN

41 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ..ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE

42 ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΘΕΩΣ MLK 42 RE

43 EINAUDI LUDOVICO ELEMENTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 DOWN

44 STEVENS CAT ON THE ROAD TO FIND OUT MINOS-EMI/UNIVERSAL 44 UP

45 POP IGGY POST POP DEPRESSION MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN

46 ELBOW LITTLE FICTIONS MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE

46 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES DARKER MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE

48 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ URANOS MLK DISTR 48 NE

49 BLACKFIELD BLACKFIELD V MINOS-EMI/UNIVERSAL 49 NE

50 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP

50 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 –

52 WAKEMAN RICK PIANO PORTRAITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 52 UP

52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 4 RE

54 QUEEN ON AIR MINOS-EMI/UNIVERSAL 54 UP

54 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 DOWN

54 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ FEELGOOD 11 UP

57 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 11 RE

58 QUEEN THE PLATINUM COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 RE

59 ΤΡΥΠΕΣ ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

60 COLD REMEMBRANCE VISIONS FROM A WORLD APART MLK/FINAL TOUCH 60 NE

60 FOTHERINGAY NOTHING MORE-THE COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 59 DOWN

60 MICHAEL GEORGE FAITH SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 8 DOWN

63 LEGEND JOHN DARKNESS AND LIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 63 NE

63 KISS ALIVE! MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 NE

63 THE FLAMING LIPS OCZY MLODY MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 UP

63 ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΧΑΔΙ MLK DISTR 63 NE

67 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 UP

67 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 RE

69 FIREWIND ALLEGIANCE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 68 DOWN

69 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 DOWN

69 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ PANIK 22 DOWN

72 FIREWIND FORGED BY FIRE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 71 DOWN

73 JONES NORAH DAY BREAKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN

73 VARIOUS ARTISTS ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ FEELGOOD 32 RE

73 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN