Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την πέμπτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 5/2017
|ΘΕΣΗ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|–
|2
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|UP
|3
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|4
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|3
|–
|5
|THE ROLLING STONES
|BLUE & LONESOME
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|–
|6
|FIREWIND
|IMMORTALS
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|6
|–
|7
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
|PANIK
|6
|–
|8
|ΠΑΟΛΑ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|9
|THE WEEKND
|STARBOY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|DOWN
|10
|ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
|COBALT MUSIC
|7
|RE
|11
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT MUSIC
|6
|UP
|12
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|13
|FATES WARNING
|THEORIES OF FLIGHT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|12
|DOWN
|13
|MICHAEL GEORGE
|LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|12
|DOWN
|15
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|DOWN
|16
|PULSE R
|IN CHAINS
|MLK
|16
|RE
|17
|PAIN OF SALVATION
|IN THE PASSING LIGHT OF DAY
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|17
|UP
|18
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|19
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|20
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|20
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε.
|ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ
|FEELGOOD
|12
|UP
|22
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|23
|BOWIE DAVID
|BLACKSTAR
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|2
|UP
|24
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|25
|VARIOUS ARTISTS
|TRAINSPOTTING 2
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|25
|NE
|26
|JOHANNSSON JOHANN
|ORPHEE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|UP
|26
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ
|HEAVEN MUSIC
|22
|–
|28
|ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ
|ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ
|HEAVEN MUSIC
|23
|DOWN
|29
|VARIOUS ARTISTS
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|25
|UP
|30
|RICHTER MAX
|THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|30
|UP
|31
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|UP
|32
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|33
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΒΑΒΕΛ
|FEELGOOD
|2
|UP
|34
|ΤΣIAΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ
|MLK
|34
|NE
|35
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΜΝΗΜΗ
|FEELGOOD
|34
|DOWN
|36
|COLTRANE JOHN
|BLUE TRAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|33
|UP
|36
|MICHAEL GEORGE
|SYMPHONICA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|38
|DROPKICK MURPHYS
|11 SHORT STORIES OF PAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|DOWN
|38
|OLDFIELD MIKE
|RETURN TO OMMADAWN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|38
|UP
|38
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II
|PANIK
|12
|DOWN
|41
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ..ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|RE
|42
|ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΕΥΘΕΩΣ
|MLK
|42
|RE
|43
|EINAUDI LUDOVICO
|ELEMENTS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|12
|DOWN
|44
|STEVENS CAT
|ON THE ROAD TO FIND OUT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|44
|UP
|45
|POP IGGY
|POST POP DEPRESSION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|DOWN
|46
|ELBOW
|LITTLE FICTIONS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|NE
|46
|VARIOUS ARTISTS
|FIFTY SHADES DARKER
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|NE
|48
|ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ
|URANOS
|MLK DISTR
|48
|NE
|49
|BLACKFIELD
|BLACKFIELD V
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|49
|NE
|50
|KIWANUKA MICHAEL
|LOVE & HATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|UP
|50
|COHEN LEONARD
|YOU WANT IT DARKER
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|10
|–
|52
|WAKEMAN RICK
|PIANO PORTRAITS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|52
|UP
|52
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST
|FEELGOOD
|4
|RE
|54
|QUEEN
|ON AIR
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|54
|UP
|54
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|6
|DOWN
|54
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ
|FEELGOOD
|11
|UP
|57
|LP
|LOST ON YOU
|COBALT MUSIC
|11
|RE
|58
|QUEEN
|THE PLATINUM COLLECTION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|RE
|59
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|60
|COLD REMEMBRANCE
|VISIONS FROM A WORLD APART
|MLK/FINAL TOUCH
|60
|NE
|60
|FOTHERINGAY
|NOTHING MORE-THE COLLECTION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|59
|DOWN
|60
|MICHAEL GEORGE
|FAITH
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|8
|DOWN
|63
|LEGEND JOHN
|DARKNESS AND LIGHT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|63
|NE
|63
|KISS
|ALIVE!
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|63
|NE
|63
|THE FLAMING LIPS
|OCZY MLODY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|51
|UP
|63
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
|ΑΓΑΠΗΣ ΧΑΔΙ
|MLK DISTR
|63
|NE
|67
|MARAVEYAS ILEGAL
|WELCOME TO GREECE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|UP
|67
|VARIOUS ARTISTS
|NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|69
|FIREWIND
|ALLEGIANCE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|68
|DOWN
|69
|THE XX
|I SEE YOU
|FEELGOOD
|8
|DOWN
|69
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
|PANIK
|22
|DOWN
|72
|FIREWIND
|FORGED BY FIRE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|71
|DOWN
|73
|JONES NORAH
|DAY BREAKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|DOWN
|73
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
|FEELGOOD
|32
|RE
|73
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|DOWN
|73
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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