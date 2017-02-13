Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την πέμπτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 5/2017

ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1
2 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 UP
3 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3
5 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2
6 FIREWIND IMMORTALS SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 6
7 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6
8 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
9 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 DOWN
10 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ COBALT MUSIC 7 RE
11 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 UP
12 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
13 FATES WARNING THEORIES OF FLIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN
13 MICHAEL GEORGE LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 DOWN
15 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN
16 PULSE R IN CHAINS MLK 16 RE
17 PAIN OF SALVATION IN THE PASSING LIGHT OF DAY SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 17 UP
18 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
19 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
20 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
20 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 UP
22 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
23 BOWIE DAVID BLACKSTAR SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 2 UP
24 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
25 VARIOUS ARTISTS TRAINSPOTTING 2 MINOS-EMI/UNIVERSAL 25 NE
26 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 UP
26 VARIOUS ARTISTS ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ HEAVEN MUSIC 22
28 ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ HEAVEN MUSIC 23 DOWN
29 VARIOUS ARTISTS ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 UP
30 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 30 UP
31 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 UP
32 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
33 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 UP
34 ΤΣIAΜΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΓΙΑ MLK 34 NE
35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ FEELGOOD 34 DOWN
36 COLTRANE JOHN BLUE TRAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 UP
36 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
38 DROPKICK MURPHYS 11 SHORT STORIES OF PAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN
38 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 38 UP
38 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 DOWN
41 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ..ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE
42 ΤΟΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΥΘΕΩΣ MLK 42 RE
43 EINAUDI LUDOVICO ELEMENTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 DOWN
44 STEVENS CAT ON THE ROAD TO FIND OUT MINOS-EMI/UNIVERSAL 44 UP
45 POP IGGY POST POP DEPRESSION MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN
46 ELBOW LITTLE FICTIONS MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE
46 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES DARKER MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 NE
48 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ URANOS MLK DISTR 48 NE
49 BLACKFIELD BLACKFIELD V MINOS-EMI/UNIVERSAL 49 NE
50 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP
50 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10
52 WAKEMAN RICK PIANO PORTRAITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 52 UP
52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ OST FEELGOOD 4 RE
54 QUEEN ON AIR MINOS-EMI/UNIVERSAL 54 UP
54 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 DOWN
54 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ FEELGOOD 11 UP
57 LP LOST ON YOU COBALT MUSIC 11 RE
58 QUEEN THE PLATINUM COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 RE
59 ΤΡΥΠΕΣ ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
60 COLD REMEMBRANCE VISIONS FROM A WORLD APART MLK/FINAL TOUCH 60 NE
60 FOTHERINGAY NOTHING MORE-THE COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 59 DOWN
60 MICHAEL GEORGE FAITH SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 8 DOWN
63 LEGEND JOHN DARKNESS AND LIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 63 NE
63 KISS ALIVE! MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 NE
63 THE FLAMING LIPS OCZY MLODY MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 UP
63 ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΧΑΔΙ MLK DISTR 63 NE
67 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 UP
67 VARIOUS ARTISTS NON STOP MIX V.12 BY NIKOS HALKOUSIS HEAVEN MUSIC 1 RE
69 FIREWIND ALLEGIANCE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 68 DOWN
69 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 DOWN
69 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ PANIK 22 DOWN
72 FIREWIND FORGED BY FIRE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 71 DOWN
73 JONES NORAH DAY BREAKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN
73 VARIOUS ARTISTS ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ FEELGOOD 32 RE
73 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 DOWN
73 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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