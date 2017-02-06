Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την τέταρτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.
Για έκτη συναπτή εβδομάδα συναντάται στην κορυφή της κατάταξης η Best Of συλλογή του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Για Πάντα» που συγκεντρώνει 18 από τις καλύτερες επιτυχίες του αξέχαστου τραγουδιστή.
Ακολούθως, στη δεύτερη θέση παραμένει ο Αντώνης Ρέμος με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», η οποία κυκλοφόρησε εντός του περασμένου Δεκεμβρίου.
Σε άνοδο βρίσκεται το soundtrack του «La La Land», της κινηματογραφικής ταινίας της χρονιάς που σαρώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Το άλμπουμ, όπου το πρωταγωνιστικό δίδυμο του Ryan Gosling με την Emma Stone και ο John Legend ερμηνεύουν τα τραγούδια, συμπληρώνει την τριάδα.
Σημειωτέον, το επίσημο soundtrack «La La Land» διατίθεται στα δισκοπωλεία και σε ειδική ελληνική έκδοση – τύπωση σε χαμηλότερη τιμή.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 4/2017
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|–
|3
|VARIOUS ARTISTS
|LA LA LAND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|4
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|3
|–
|5
|THE ROLLING STONES
|BLUE & LONESOME
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|6
|FIREWIND
|IMMORTALS
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|6
|NE
|7
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
|PANIK
|6
|DOWN
|8
|THE WEEKND
|STARBOY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|8
|UP
|9
|THE XX
|I SEE YOU
|FEELGOOD
|8
|DOWN
|10
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|–
|11
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|12
|MICHAEL GEORGE
|LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|12
|NE
|12
|FATES WARNING
|THEORIES OF FLIGHT
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|12
|NE
|14
|DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER
|NEW YEAR’S CONCERT 2017
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|14
|–
|14
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II
|PANIK
|12
|UP
|16
|ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC
|ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
|FEELGOOD
|4
|DOWN
|16
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2017
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|UP
|18
|ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΜΟΝΟΙΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|11
|DOWN
|19
|PAIN OF SALVATION
|IN THE PASSING LIGHT OF DAY
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|19
|NE
|20
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|3
|UP
|21
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS
|COBALT MUSIC
|6
|DOWN
|22
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|2
|DOWN
|23
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|6
|DOWN
|24
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|25
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
|XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|26
|VARIOUS ARTISTS
|ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ
|HEAVEN MUSIC
|22
|DOWN
|27
|JOHANNSSON JOHANN
|ORPHEE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|27
|UP
|27
|ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ
|ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ
|HEAVEN MUSIC
|23
|DOWN
|27
|VARIOUS ARTISTS
|EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2
|FEELGOOD
|6
|UP
|30
|VARIOUS ARTISTS
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|25
|DOWN
|31
|THE LAST SHADOW PUPPETS
|THE DREAM SYNOPSIS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|26
|DOWN
|32
|MICHAEL GEORGE
|SYMPHONICA
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|33
|THE CURE
|JOIN THE DOTS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|6
|UP
|34
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΜΝΗΜΗ
|FEELGOOD
|34
|RE
|34
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|UP
|34
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΒΑΒΕΛ
|FEELGOOD
|2
|RE
|37
|DROPKICK MURPHYS
|11 SHORT STORIES OF PAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|DOWN
|37
|COLTRANE JOHN
|BLUE TRAIN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|33
|RE
|37
|ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|POLYMUSIC
|11
|DOWN
|40
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2017
|HEAVEN MUSIC
|6
|DOWN
|41
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε.
|ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ
|FEELGOOD
|12
|RE
|42
|EINAUDI LUDOVICO
|ELEMENTS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|12
|RE
|43
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ
|FEELGOOD
|9
|RE
|44
|POP IGGY
|POST POP DEPRESSION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|DOWN
|45
|BOWIE DAVID
|BLACKSTAR
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|2
|RE
|46
|ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ
|ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|4
|DOWN
|47
|OLDFIELD MIKE
|RETURN TO OMMADAWN
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|46
|DOWN
|47
|VARIOUS ARTISTS
|DEBUSSY EDITION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|36
|DOWN
|49
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|DOWN
|50
|COHEN LEONARD
|YOU WANT IT DARKER
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|10
|RE
|50
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|52
|ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ
|ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ
|FEELGOOD
|15
|DOWN
|53
|METALLICA
|HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|UP
|54
|RICHTER MAX
|THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|51
|DOWN
|55
|WAKEMAN RICK
|PIANO PORTRAITS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|55
|NE
|55
|NIRVANA
|NEVERMIND
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|5
|DOWN
|57
|KALEO
|A/B
|WARNER/HEAVEN
|38
|DOWN
|57
|ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ
|ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ
|FEELGOOD
|11
|RE
|59
|FOTHERINGAY
|NOTHING MORE-THE COLLECTION
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|59
|NE
|59
|STEVENS CAT
|ON THE ROAD TO FIND OUT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|50
|RE
|59
|MICHAEL GEORGE
|FAITH
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|8
|RE
|59
|RED HOT CHILI PEPPERS
|THE GETAWAY
|WARNER/HEAVEN
|8
|DOWN
|63
|KIWANUKA MICHAEL
|LOVE & HATE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|7
|UP
|64
|THE FLAMING LIPS
|OCZY MLODY
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|51
|DOWN
|64
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ
|ΨΙΘΥΡΟΙ
|COBALT MUSIC
|8
|DOWN
|64
|PINK FLOYD
|THE WALL
|WARNER/HEAVEN
|5
|DOWN
|67
|ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
|PANIK
|22
|RE
|68
|FIREWIND
|ALLEGIANCE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|68
|NE
|68
|JONES NORAH
|DAY BREAKS
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|DOWN
|68
|ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
|ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|1
|RE
|71
|FIREWIND
|FORGED BY FIRE
|SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD
|71
|NE
|71
|FLEMING RENEE
|RENEE FLEMING:DISTANT LIGHT
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|71
|NE
|71
|MARAVEYAS ILEGAL
|WELCOME TO GREECE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|14
|RE
|74
|QUEEN
|ON AIR
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|74
|RE
|74
|CROWDED HOUSE
|WOODFACE
|MINOS-EMI/UNIVERSAL
|63
|DOWN
|74
|JOY DIVISION
|SUBSTANCE
|WARNER/HEAVEN
|51
|DOWN
|74
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI