Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ στα δισκοπωλεία για την τέταρτη εβδομάδα του 2017, σύμφωνα με το επίσημο IFPI Chart.

Για έκτη συναπτή εβδομάδα συναντάται στην κορυφή της κατάταξης η Best Of συλλογή του Παντελή Παντελίδη με τίτλο «Για Πάντα» που συγκεντρώνει 18 από τις καλύτερες επιτυχίες του αξέχαστου τραγουδιστή.

Ακολούθως, στη δεύτερη θέση παραμένει ο Αντώνης Ρέμος με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», η οποία κυκλοφόρησε εντός του περασμένου Δεκεμβρίου.

Σε άνοδο βρίσκεται το soundtrack του «La La Land», της κινηματογραφικής ταινίας της χρονιάς που σαρώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Το άλμπουμ, όπου το πρωταγωνιστικό δίδυμο του Ryan Gosling με την Emma Stone και ο John Legend ερμηνεύουν τα τραγούδια, συμπληρώνει την τριάδα.

Σημειωτέον, το επίσημο soundtrack «La La Land» διατίθεται στα δισκοπωλεία και σε ειδική ελληνική έκδοση – τύπωση σε χαμηλότερη τιμή.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 4/2017

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1
2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2
3 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3
5 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
6 FIREWIND IMMORTALS SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 6 NE
7 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6 DOWN
8 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 UP
9 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 DOWN
10 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5
11 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
12 MICHAEL GEORGE LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE
12 FATES WARNING THEORIES OF FLIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE
14 DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2017 SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 14
14 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 UP
16 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 DOWN
16 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP
18 ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 11 DOWN
19 PAIN OF SALVATION IN THE PASSING LIGHT OF DAY SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 19 NE
20 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP
21 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 DOWN
22 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN
23 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 DOWN
24 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
25 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
26 VARIOUS ARTISTS ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ HEAVEN MUSIC 22 DOWN
27 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 27 UP
27 ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ HEAVEN MUSIC 23 DOWN
27 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 6 UP
30 VARIOUS ARTISTS ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 DOWN
31 THE LAST SHADOW PUPPETS THE DREAM SYNOPSIS MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN
32 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
33 THE CURE JOIN THE DOTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 UP
34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ FEELGOOD 34 RE
34 ΤΡΥΠΕΣ ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP
34 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE
37 DROPKICK MURPHYS 11 SHORT STORIES OF PAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN
37 COLTRANE JOHN BLUE TRAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 RE
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 11 DOWN
40 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 6 DOWN
41 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 RE
42 EINAUDI LUDOVICO ELEMENTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 RE
43 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 RE
44 POP IGGY POST POP DEPRESSION MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN
45 BOWIE DAVID BLACKSTAR SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 2 RE
46 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN
47 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 DOWN
47 VARIOUS ARTISTS DEBUSSY EDITION MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN
49 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN
50 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 RE
50 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
52 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ FEELGOOD 15 DOWN
53 METALLICA HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP
54 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 DOWN
55 WAKEMAN RICK PIANO PORTRAITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 55 NE
55 NIRVANA NEVERMIND MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN
57 KALEO A/B WARNER/HEAVEN 38 DOWN
57 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ FEELGOOD 11 RE
59 FOTHERINGAY NOTHING MORE-THE COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 59 NE
59 STEVENS CAT ON THE ROAD TO FIND OUT MINOS-EMI/UNIVERSAL 50 RE
59 MICHAEL GEORGE FAITH SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 8 RE
59 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 8 DOWN
63 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP
64 THE FLAMING LIPS OCZY MLODY MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 DOWN
64 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΨΙΘΥΡΟΙ COBALT MUSIC 8 DOWN
64 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 5 DOWN
67 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ PANIK 22 RE
68 FIREWIND ALLEGIANCE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 68 NE
68 JONES NORAH DAY BREAKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN
68 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE
71 FIREWIND FORGED BY FIRE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 71 NE
71 FLEMING RENEE RENEE FLEMING:DISTANT LIGHT MINOS-EMI/UNIVERSAL 71 NE
71 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE
74 QUEEN ON AIR MINOS-EMI/UNIVERSAL 74 RE
74 CROWDED HOUSE WOODFACE MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 DOWN
74 JOY DIVISION SUBSTANCE WARNER/HEAVEN 51 DOWN
74 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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