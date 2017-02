# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 –

2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 2 –

3 VARIOUS ARTISTS LA LA LAND MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP

4 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 3 –

5 THE ROLLING STONES BLUE & LONESOME MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN

6 FIREWIND IMMORTALS SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 6 NE

7 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 PANIK 6 DOWN

8 THE WEEKND STARBOY MINOS-EMI/UNIVERSAL 8 UP

9 THE XX I SEE YOU FEELGOOD 8 DOWN

10 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙΡΟΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 –

11 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP

12 MICHAEL GEORGE LADIES & GENTLEMEN,THE BEST OF SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE

12 FATES WARNING THEORIES OF FLIGHT SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 12 NE

14 DUDAMEL GUSTAVO & WIENER PHILHARMONIKER NEW YEAR’S CONCERT 2017 SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 14 –

14 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ II PANIK 12 UP

16 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & 100οC ΗΣΥΧΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΜΕΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ FEELGOOD 4 DOWN

16 VARIOUS ARTISTS MINOS 2017 MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 UP

18 ΒΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 11 DOWN

19 PAIN OF SALVATION IN THE PASSING LIGHT OF DAY SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 19 NE

20 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 3 UP

21 VARIOUS ARTISTS SUITE No. 2017 BY ALEXANDROS CHRISTOPOULOS COBALT MUSIC 6 DOWN

22 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ MINOS-EMI/UNIVERSAL 2 DOWN

23 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 6 DOWN

24 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΝΑ ΖΟΟ ΠΑΝΤΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

25 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ XANAZOO ΧΟΡΑΛΙΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

26 VARIOUS ARTISTS ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΚ HEAVEN MUSIC 22 DOWN

27 JOHANNSSON JOHANN ORPHEE MINOS-EMI/UNIVERSAL 27 UP

27 ΣΝΟΥΦΕΛ ΤΟ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΣΝΟΥΦΕΛ HEAVEN MUSIC 23 DOWN

27 VARIOUS ARTISTS EN LEFKO 87.7 COL. VOL 2 FEELGOOD 6 UP

30 VARIOUS ARTISTS ΠΑΡΑΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ, ΜΥΘΙ.. ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 DOWN

31 THE LAST SHADOW PUPPETS THE DREAM SYNOPSIS MINOS-EMI/UNIVERSAL 26 DOWN

32 MICHAEL GEORGE SYMPHONICA MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

33 THE CURE JOIN THE DOTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 6 UP

34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗ FEELGOOD 34 RE

34 ΤΡΥΠΕΣ ΤHE BEST OF-ΤΑΞΙΔΙΑΡΑ ΨΥΧΗ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 UP

34 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΒΕΛ FEELGOOD 2 RE

37 DROPKICK MURPHYS 11 SHORT STORIES OF PAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN

37 COLTRANE JOHN BLUE TRAIN MINOS-EMI/UNIVERSAL 33 RE

37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ POLYMUSIC 11 DOWN

40 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2017 HEAVEN MUSIC 6 DOWN

41 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ./ΒΙΤΑΛΗ Ε. ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ FEELGOOD 12 RE

42 EINAUDI LUDOVICO ELEMENTS MINOS-EMI/UNIVERSAL 12 RE

43 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΟΛΟΙ FEELGOOD 9 RE

44 POP IGGY POST POP DEPRESSION MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN

45 BOWIE DAVID BLACKSTAR SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 2 RE

46 ΓΑΛΑΝΗ-ΔΡΑΚΟΣ ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ MINOS-EMI/UNIVERSAL 4 DOWN

47 OLDFIELD MIKE RETURN TO OMMADAWN MINOS-EMI/UNIVERSAL 46 DOWN

47 VARIOUS ARTISTS DEBUSSY EDITION MINOS-EMI/UNIVERSAL 36 DOWN

49 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΟΝ MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 DOWN

50 COHEN LEONARD YOU WANT IT DARKER SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 10 RE

50 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

52 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ FEELGOOD 15 DOWN

53 METALLICA HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 UP

54 RICHTER MAX THREE WORLDS:MUSIC FROM WOOLF WORKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 DOWN

55 WAKEMAN RICK PIANO PORTRAITS MINOS-EMI/UNIVERSAL 55 NE

55 NIRVANA NEVERMIND MINOS-EMI/UNIVERSAL 5 DOWN

57 KALEO A/B WARNER/HEAVEN 38 DOWN

57 ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΖΩΑΚΙΑ FEELGOOD 11 RE

59 FOTHERINGAY NOTHING MORE-THE COLLECTION MINOS-EMI/UNIVERSAL 59 NE

59 STEVENS CAT ON THE ROAD TO FIND OUT MINOS-EMI/UNIVERSAL 50 RE

59 MICHAEL GEORGE FAITH SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 8 RE

59 RED HOT CHILI PEPPERS THE GETAWAY WARNER/HEAVEN 8 DOWN

63 KIWANUKA MICHAEL LOVE & HATE MINOS-EMI/UNIVERSAL 7 UP

64 THE FLAMING LIPS OCZY MLODY MINOS-EMI/UNIVERSAL 51 DOWN

64 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΙΣ ΨΙΘΥΡΟΙ COBALT MUSIC 8 DOWN

64 PINK FLOYD THE WALL WARNER/HEAVEN 5 DOWN

67 ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ PANIK 22 RE

68 FIREWIND ALLEGIANCE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 68 NE

68 JONES NORAH DAY BREAKS MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 DOWN

68 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ MINOS-EMI/UNIVERSAL 1 RE

71 FIREWIND FORGED BY FIRE SΟΝΥ ΜUSΙC/FEELGOOD 71 NE

71 FLEMING RENEE RENEE FLEMING:DISTANT LIGHT MINOS-EMI/UNIVERSAL 71 NE

71 MARAVEYAS ILEGAL WELCOME TO GREECE MINOS-EMI/UNIVERSAL 14 RE

74 QUEEN ON AIR MINOS-EMI/UNIVERSAL 74 RE

74 CROWDED HOUSE WOODFACE MINOS-EMI/UNIVERSAL 63 DOWN

74 JOY DIVISION SUBSTANCE WARNER/HEAVEN 51 DOWN