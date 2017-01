Στο stage του «Φως» ανεβαίνουν ξανά ο Ίαν Στρατής και οι Mad Street.

Το «Φως» εγκαινίασε την πιο ανατρεπτική και νεανική πρόταση του χειμώνα!

«ΦΩΣ The next generation»

Ένα pop- rock live party κάθε Σάββατο απόγευμα με τους Mad Street. Ο Ίαν, ο Eddie, o Σπύρος, ο Ryan, ο Ηλίας και ο Πάνος είναι οι Mad Street.

Δύο χρόνια κοινής πορείας και δημιουργίας, με το όνομά τους ν’ αντικατοπτρίζει τις πολυποίκιλες μουσικές επιρροές τους.

Ο Ίαν Στρατής, που ξεχώρισε μέσα από το X Factor, με το ταλέντο του και την εκρηκτική του παρουσία, έμεινε πιστός στο όραμα “Mad Street” και συνεχίζει μαζί τους.

Λίγο καιρό μετά την επιτυχημένη τους εμφάνιση στην Τεχνόπολη, τον περασμένο Σεπτέμβρη, με πάνω από 5.000 άτομα, τα έξι αγόρια ανέβηκαν στο stage του «Φως» με νέα δικά τους τραγούδια, Pop & rock covers “done the MadStreet way” και το live party τους έγινε μεγάλη επιτυχία και ταχύτατα talk of the town. Μια μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις και non stop χορός από τους δυναμικούς Mad Street!

Μπες στο PARTY! «ΦΩΣ The next generation», από τις 7 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα οι Mad Street στο «Φως».

