Ένα εκπληκτικό cover από τους The Vamps

Αν έχεις λιώσει το «Can We Dance» και ψάχνεις να ακούσεις κάτι νέο από τους The Vamps, σου έχουμε το κατάλληλο τραγούδι.

Brad, Connor, James και Tristan διασκευάζουν το big hit των Clean Bandit «Rockabye» και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Το video είναι στο κανάλι τους στο YouTube channel και πραγματικά πρέπει να το δείς.

