Η Mariah Carey δεν αποχαιρέτησε με τον καλύτερο τρόπο το 2016. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έπρεπε να τραγουδήσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος «Rockin’ Eve», αλλά όλα πήγαν στραβά.

Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του «Emotions» είχε πρόβλημα το playback και τη diva πραγματικά τα έχασε, δεν προσπάθησε καν να τραγουδήσει ζωντανά και άρχισε να μιλάει στο κοινό. Τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα στο «We Belong Together», η Mariah πριν από το τέλος του τραγουδιού έχει επανειλημμένα μακρια το μικρόφωνο, αποκαλύπτοντας σε όλους ότι είχε χρησιμοποιήσει playback.

Το καταστροφικό αυτό video έκανε το γύρο του κόσμου, με τη Mariah να το σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο στα προφίλ της στα social media.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017