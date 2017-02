Ακούστε το teaser! Συνεργασία με τον Kygo;

H Selena Gomez αφού κέρδισε πρόσφατα το βραβείο «Favorite Female Artist Pop» στα American Music Awards 2016 επέστρεψε στο studio στα τέλη του 2016 και οπώς φαίνεται έχουμε πρώτο δείγμα από τη νέα της μουσική.

Η αστέρας του «Same Old Love» ανέβασε στο Instagram ένα μικρό teaser από ένα νέο της τραγούδι το οποίο πιστεύεται πως έχει τίτλο «It Ain’t Me» και έγινε σε συνεργασία με τον Νορβηγό DJ Kygo, τον οποίο και έκανε tag σε πρόσφατη φωτογραφία της στο Instagram.

Και επειδή οι Instagram stories εξαφανίζονται μετά από 24 ώρες, η σελίδα Selena Gomez News στο Twitter ανέβασε τα δύο αποσπάσματα του τραγουδιού.

Στο πρώτο video του «νέου» τραγουδιού βλέπουμε το μισό πρόσωπο της Selena με ένα μαύρο X πάνω από το στόμα της, ενώ την ακούμε να τραγουδάει: «I had a dream / we were back to 17 / summer nights and liberties / never growing up», ενώ στο δεύτερο ακούγεται καθαρά ο γνώριμος ήχος του Kygo.

Ακούστε τα:

A photo posted by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 3, 2017 at 1:45pm PST