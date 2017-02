Είναι επίσημο! Μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στα βραβεία Grammy, που τραγούδησε το νέο της single Chained To The Rythm, η Katy Perry στις 22 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί στα BRITs. Τα πιο σημαντικά μουσικά βρετανικά βραβεία.

Για την επιστροφή της στα BRIT Awards η Katy είπε:

Φυσικά δεν έλειψαν και οι ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Put your rose-coloured glasses on, and party on! @katyperry is performing at The #BRITs 2017 on 22 February!!! 😍💜👯💕 https://t.co/kTuDSHStnK pic.twitter.com/g9P3GLC5fZ

— BRIT Awards (@BRITs) February 14, 2017