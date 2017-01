Υποτίθεται ότι θα τραγουδούσε στο Μαϊάμι για τη συνήθη συναυλία της Πρωτοχρονιάς, αλλά η Jennifer Lopez το ακύρωσε γιατί ήθελε να περάσει «ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της», αλλά η δικαιολογία που χρησημοποίησε ο εκπρόσωπός της ίσως να μην είναι απόλυτα ειλικρινής.

Η ντίβα του «On The Floor», εντοπίστηκε από τους fan της στο Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις πρώτες σειρές της συναυλία του Drake.

Προφανώς η J.Lo έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να γίνει ένα με το κοινό επιλέγοντας ένα total black look με γούνινη εσάρπα, αλλά κάποιος την αναγνωριστεί.

Jennifer Lopez is in the building at @Drake's table #HAKASAN #NYE @MOREFOX5 @FOX5Vegas pic.twitter.com/xWrGb2c1nl

— Chernéy Amhara FOX5 (@CherneyAmharaTV) January 1, 2017