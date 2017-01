FKA Twigs + NIKE

Εμφανίστηκε το 2012 σε ηλικία 24 ετών με την κυκλοφορία δυο projects με τίτλο EP1 (2012) και EP2 (2013), ενώ εδραίωσε την παρουσία της με τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο LP1 το 2014 που υποδέχθηκαν θερμά οι κριτικοί και το οποίο έφτασε στην 16η θέση του UK albums chart και στην 30η του Billboard 200.

Ο λόγος για την FΚA Twigs, μια καλλιτέχνιδα που ιχνηλατεί μονοπάτια που άπτονται της ηλεκτρονικής, punk, R&B και avant-garde μουσικής σκηνής.

Με την Wall Street Journal να την χαρακτηρίζει «μια μίξη Aaliyah και Missy Elliot», η FΚA Twigs συνεργάστηκε φέτος με τη Nike για την καμπάνια του Zonal Strength Tights, ως επιμελήτρια και καλλιτεχνική σύμβουλος, σκηνοθετώντας το «Do you Believe in More?», ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται και η ίδια.

Γράφοντας και σκηνοθετώντας το κομμάτι, η FΚA Twigs θέλησε να προσδιορίσει την δύναμη της κίνησης και να ορίσει την άθληση ως ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας για τη σημερινή νεολαία. Συνεργαζόμενη με άτομα που έχουν αφιερώσει την ζωή τους στον χορό, η FΚA Twigs είδε την πρόταση που της έγινε από την Nike ως μια ευκαιρία να καταλάβει πως ένας νεαρός άνθρωπος μπορεί σήμερα να «γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του μέσα από την άσκηση και την κίνηση».

Το «Do you Believe in More?» ήδη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, με το Λονδίνο να ντύνει την φιγούρα της FKA Twigs σε σταθμούς του μετρό, αλλά και στο εμβληματικό BFI IMAX στο Sounthbank.

Δείτε το trailer της καμπάνιας:

