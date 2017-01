Θα παίξουν live στα βραβεία Grammy την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου…

Υπέροχα νέα! Οι Daft Punk θα εμφανιστούν ζωντανά στα βραβεία Grammy την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.

Το γαλλικό δίδυμο θα εκτελέσει ζωντανά για πρώτη φορά από το 2014 όταν εμφανίστηκε ξάνα στα Grammy κερδίζοντας και το βραβείο album of the year με το Random Access Memories. Αυτή τη φορά θα τραγοδήσει κατά την διάρκεια της τελετής μαζί με τον The Weeknd, με τον οποίον συνεργάστηκαν στο «Starboy» και «I Feel It Coming».

Ανυπομονούμε να τους δούμε live στο stage και ελπίζουμε σύντομα σε μια νέα περιοδεία. Οι φήμες τους θέλουν να περιοδεύουν το 2017 αλλά για την ώρα έχουν διαψευσθεί όλες.

Παρακολουθήστε την live performance τους στα βραβεία Grammy το 2014.