Το video clip για το καινούριο single του ανερχόμενου Γερμανού παραγωγού Herc Deeman γυρίστηκε στην Ελλάδα.

Μερικούς μήνες μετά από την πολύ σπουδαία κυκλοφορία του στο Ολλανδικό label του Chuckie, η οποία παρέμεινε για αρκετές εβδομάδες στο International Radio Chart του Media Inspector, ο ανερχόμενος Γερμανός DJ και μουσικός παραγωγός με Ελληνικές οικογενειακές ρίζες Herc Deeman κυκλοφορεί προσεχώς το νέο του ραδιοφωνικό single “Till The End” σε συνεργασία με το μουσικό του παρτενέρ Alexando και τα μαγευτικά vocals του ταλαντούχου Αμερικανού Brandon Chu.

Έχοντας την Ελλάδα πάντα μέσα στην καρδιά του και νιώθοντας σαν να γεννήθηκε εδώ, ο Herc Deeman επέλεξε να γυρίσει το video clip για το “Till The End” στη χώρα μας, εμπιστευόμενος γι’ ακόμα μια φορά στα ικανότατα κινηματογραφικά χέρια της Midnight Pictures και του σκηνοθέτη Άρη Αντιβάχη, όπως είχε προηγηθεί ήδη και για τα singles «No One», “I Miss Your Smile” και «In Your Mind».

Με guest star τον αγαπημένο ηθοποιό μικρών και μεγάλων Σπύρο Μπιμπίλα, το video clip του “Till The End” μας προβάλλει μια συγκινητική ιστορία με ηθικό δίδαγμα ότι πρέπει να συνεχίζουμε να παλεύουμε «μέχρι το τέρμα» για να πετύχουμε τους στόχους μας παραμερίζοντας τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν στον καθημερινό μας αγώνα.

Το “Till The End” θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Φεβρουαρίου αποκλειστικά στο BeatPort ενώ την ίδια ημερομηνία ο Herc Deeman θα παρουσιάσει για πρώτη φορά live το νέο του single από το decks του 3D Club στο Wuppertal της Γερμανίας!

Σύντομα θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία διεξαγωγής του release party και στην Αθήνα…

Η λαμπερή πρεμιέρα του video clip καθώς και η επίσημη κυκλοφορία του single σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα παγκοσμίως θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου από τη Sound Best!

Το “Till The End” υποστηρίζεται από τα iSexy Radio Projects, το ReissCrew, το Bibelot καθώς και από πλήθος άλλων εταιρειών, καλλιτεχνών και DJs από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Backstage φωτογραφίες

1 of 4