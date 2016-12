Όταν πρόκειται για εκπλήξεις Taylor Swift είναι πάντα πρώτη! Η Αμερικανίδα σταρ ξέρει πώς να κάνει τα όνειρα των fan της πραγματικότητα και το ίδιο έκανε αυτά τα Χριστούγεννα κάνοντας επίσκεψη στον γηραιότερο θαυμαστή της.

Ο Cyrus Porter είναι 96 χρονών και είναι ένας πραγματικός Swiftie, έτσι η Taylor πήγε να τον δει στο σπίτι του στη New Madrid στο Μισούρι.

It's a Christmas Miracle!!! Thank you @taylorswift13. My grandpa was so excited!! pic.twitter.com/1bGlUys38b

— robert frye (@bert_frye) December 26, 2016